27ºÐ¾ÐÊ¡ÄâÏ¤æÆ¡¢É§È¬¤Þ¤Ä¤êÎò¤Ï24Ç¯¡ª¡ÖÀèÇÚ¤é¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡¡º×¤êÓò»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¡Ä
¡¡È¸²È¤Î¥¦¥Á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢3ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤éÍî¸ì³¦¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¤Ï¡ÖÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ÝÎò9Ç¯ÌÜ¤Î¾ÐÊ¡ÄâÏ¤æÆ¡Ê27¡Ë¡£¡Ö¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»à¤Ì¤Þ¤ÇÈ¸²È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ´¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Êì¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£1ºÐÈ¾¤Îº¢¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Îº×¤êÓò»Ò¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤«¡Ö¤À¤ó¤¸¤ê¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢º×¤Ë¤Ê¤ë¤È·ì¤¬Áû¤®¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤À¤ó¤¸¤êº×¤ê¤Ë¤Ï³§¶Ð¤À¡£3ºÐ¤«¤éÂçºå¡¦Ãö»ôÌî¤ÇÎ¶ÍÙ¤ê¡£ÃÏ¼Ö¡Ê¤À¤ó¤¸¤ê¡Ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÌò¤«¤é¡¢º£¤Ç¤Ï22ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÃÏ¼Ö¤Î²°º¬¤Î¾å¤ÇÉñ¤¦²Ö·Á¤Î¡ÈÂç¹©Êý¡É¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¸ì¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤ÐÍî¸ì¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢Íî¸ì³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬3ºÐ¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÅÓÃæ¡¢¤É¤³¤«¤é¤«º×¤êÓò»Ò¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Âçºå¡¦À¸¹ñº²¿À¼Ò¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂè11²óÉ§È¬¤Þ¤Ä¤ê¡×¤«¤éÏ³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿²»¿§¡£Êì¤Ë¤»¤¬¤ó¤Ç¿À¼Ò¤Ø¡£ÉñÂæ¾å¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸å¤Ë»Õ¾¢¤È¤Ê¤ë¾ÐÊ¡ÄâÏ¤Äá¡Ê75¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉñÂæ¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Õ¾¢¤«¤é¡È¥Ü¥¯¡¢¾å¤¬¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡È¥ª¥Ã¥Á¥ã¥ó¤é¤ÏÃÏ²¼ÂÂÞ¡£¥Ü¥¯¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¤«¤é¥¤¥ä¤ä¡É¤È¾å¤¬¤ë¤Î¤òÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£µÞ¤¤¤Ç¥¦¥Á¤Ëµ¢¤ê¡¢¼«Á°¤ÎÃÏ²¼ÂÂÞ¤ò¤Ï¤¤¤ÆU¥¿¡¼¥ó¡£¡ÖÉ§È¬¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É§È¬¤Þ¤Ä¤êÎò¤Ï24Ç¯¤«¤Ê¡©ÀèÇÚ¤é¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢É§È¬¤Þ¤Ä¤ê¤ÇËè²óÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¿¤À¡¢»Õ¾¢¤¬Íî¸ì²È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡Öº×¤Î¥ª¥Ã¥Á¥ã¥ó¡×¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾®³Ø2Ç¯¤Î»þ¤Ë·ËÊ¸¼¯¤«¤é¡ÖÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÂè1²ó»Ò¤É¤âÍî¸ìÂç²ñ¡×¡£Íî¸ì¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¾®È¸¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¿³ºº°÷¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡Ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤¡×¤ò1ÀÊ¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Î²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é·ËÊÆº¸¤ËÍî¸ì¤Î·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÂ´¶È»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ï¤Äá¤ØÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¤·¤¿¤¬¡Ö¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¡¢ÉÜÎ©Åì½»µÈ¹â¹»¤Î·ÝÇ½Ê¸²½²Ê¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£¶×¤ä»°Ì£Àþ¡¢Íî¸ì¤ä¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¡¢±é·à¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎOB¤¬·ÝÇ½³¦¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹â¹»Â´¶ÈÄ¾Á°¡¢Ï¤Äá»Õ¾¢¤ØÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ï¤Ò¤È¸À¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ó¤Í¤Æ¤«¤éÍî¸ì²È¤Ø¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢»Õ¾¢¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡ÊÏ¤æÆ¡Ë¤¬Äï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¤¤¤ÈÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡×¤ÈµìÃÎ¤ÎÏ¤æÆÊì¤ØÏ¢Íí¤¬¤¤¤¡¢Êì¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£17Ç¯4·î1Æü¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆÏ¤Äá¤ËÆþÌç¡£»Õ¾¢¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é187¥«·î¡¢5691ÆüÌÜ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÍî¸ì²È¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤é¤¯¤´ÃË»Ò¡×¤ò·ëÀ®¡£20Ç¯¤Ë¤Ï²»³Ú²È¡È¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡É¤³¤ÈÁ°»³ÅÄ·ò°ì¡Ê45¡Ë¤¬¡ÖWe¡¡are¡¡¾åÊý¥ë¡¼¥¡¼¥º¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¡¢º£¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÇÍî¸ì²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î4¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÆ¸´é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Ã´Åö¡×¤È¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¤âµï¼ò²°¤Ø¹Ô¤¯¤ÈÇ¯Îð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£·»Äï»Ò¤Î¾ÐÊ¡ÄâÏ¤ÃÝ¤È¤Ï¿Æ»Ò¤È´Ö°ã¤ï¤ì¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë»Õ¾¢¤Î°áÁõ¤Ê¤ÉÂç²ÙÊª¤òÊú¤¨¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï·Ù»¡¤«¤é²È½Ð¾¯Ç¯¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡19Æü¤Ë¤Ï¾ÐÊ¡Äâ¶¬Î¶¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶¬Ï©¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶¬ÌÀ¤È4¿Í¤Ç¡Ö¥¬¥ª¥¬¥ª¤á¡¼¤á¡¼¶ÚÆùº×¤ÎÍî¸ì²ñ¡×¡Ê¿´ºØ¶¶³ÑºÂ¡Ë¤ò³«ºÅ¡£²áµî4²ó¤ÏÃ»¤¤Íî¸ì4ÀÊ¤È´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö1Ç¯¤Ë1²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî¸ì¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤Èº£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤á¤Î1¿Í20¡Á25Ê¬¤ÎÍî¸ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯³Ð¤¨¤¿¥Í¥¿¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤âÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÅÅµÍî¸ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëÈ¸²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ¸´é¤òÇä¤ê¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½Ð¤Æ¤¯¤ëÈ¸¤ò¡£Â¾¤ÎÈ¸²È¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡È»Ò¤É¤âÌÜÀþ¡É¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê±é·ÝÃ´Åö¡Ë
¡¡¡þ¾ÐÊ¡ÄâÏ¤æÆ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Õ¤¯¤Æ¤¤¡¦¤í¤·¤ç¤¦¡ËËÜÌ¾¡áÃÓÅÄÍº°Î¡£1998Ç¯¡ÊÊ¿À®10Ç¯¡Ë4·î22Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶èÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡£17Ç¯4·î¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÏ¤Äá¤ËÆþÌç¡£¼ñÌ£¤Ï¸æ¼ë°õ½¸¤á¡¢Äà¤ê¡¢ÁðÌîµå¡£ÆÃµ»¤Ï¤À¤ó¤¸¤êÍÙ¤ê¡£