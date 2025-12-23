“お嫁くん婚”高杉真宙＆波瑠、“逃げ恥婚”星野源＆新垣結衣との共通点話題「すごい奇跡」「恋のキューピットなのかも」
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の高杉真宙と女優の波瑠が12月23日、結婚を発表。これを受け、SNSでは「逃げるは恥だが役に立つ」（2016年／TBS系）での共演を経て結婚した星野源＆新垣結衣夫婦との共通点に注目が集まっている。
【写真】高杉真宙＆波瑠、“逃げ恥婚”との共通点
2人は、それぞれのInstagramにて連名で結婚を発表。2023年放送のドラマ「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系）で初共演していたことから、“お嫁くん婚”として注目を集めている。
ドラマ共演から結婚に至った夫婦として印象的なのが、星野と新垣。2人は「逃げるは恥だが役に立つ」での共演を経て結婚したことから、しばしば“逃げ恥婚”と称され、親しまれている。
SNSでは、この2組の共通点が話題に。「逃げるは恥だが役に立つ」では、新垣演じる森山みくりの両親役を宇梶剛士と富田靖子が担当。一方、「わたしのお嫁くん」では、波瑠演じる速水穂香の両親役を、同じく宇梶と富田が演じていた。
この共通点を受け、SNS上では「この2人が親を演じたら結婚するジンクス？」「すごい奇跡」「2人が恋のキューピットなのかも（笑）」「もはや仲人」「運命的」といった声が相次いでいる。（modelpress編集部）
高杉は1996年7月4日生まれ。2009年に俳優デビュー。映画「カルテット！」（2012年）で映画初主演を果たした。以降、NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」（2022〜2023年）、「となりのナースエイド」（2024年／日本テレビ系）、NHK大河ドラマ「光る君へ」（2024年）、映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-」（2023年）など話題作に出演している。
波瑠は1991年6月17日生まれ。2006年、ドラマ「対岸の彼女」でデビュー。「14歳の母」で連ドラ初出演、NHK連続テレビ小説「あさが来た」（2015年）でヒロインを務めた。主な出演作は「G線上のあなたと私」（2019年／TBS系）、「わたしのお嫁くん」（2023年／フジテレビ系）、「フェイクマミー」（2025年／TBS系）など。
