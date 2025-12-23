今田美桜、前髪なしから印象ガラリ イメチェンヘアに「一瞬誰かと」「新鮮なスタイルで素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】女優の今田美桜のスタッフ公式アカウントが、12月22日にX（旧Twitter）を更新。今田のイメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳朝ドラ女優「一瞬誰かと」イメチェンヘアで印象ガラリ
投稿では「『キリンビール 晴れ風』新CM 『ハレの日、晴れ風。』年始篇に出演させていただきました」と、2026年1月1日より放映される新CMへの出演を報告し、今田がピンクのニットを着用して微笑むオフショットを公開。これまでの「前髪なし」の印象が強いスタイルから一変、眉のラインで切りそろえられた前髪がある姿を披露しており、印象がガラリと変わったビジュアルとなっている。
この投稿に、ファンからは「前髪あると印象変わって一瞬誰かと思った」「可愛すぎるビジュアルに語彙力失う」「どんな髪型も似合っていて美しい」「新鮮なスタイルで素敵」「新CM放映が今から楽しみ」「お人形さんみたいな可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆今田美桜、前髪ありの姿で新CM出演を報告
◆今田美桜のイメチェンビジュアルに反響
