ロックユニット「B'z」公式インスタグラムが、2025年12月22日、ライブツアーの様子を公開。ギタリストの松本孝弘さん（64）の元気そうな近影に、喜びの声が上がっている。

ボーカル稲葉浩志と手をつないだり、抱き合ったり

松本さんは25年6月に体調不良で療養すると発表したが、11月にスタートしたB'zのドームツアーから復帰している。

12月22日のインスタグラムでは、3つの投稿にわたって、名古屋、福岡、東京、大阪公演の写真を公開。ギターを演奏する松本さんや、歌唱する稲葉浩志さん（61）と、手をつないだり、抱き合ったりと仲睦まじい様子の二人の写真が公開された。

コメント欄には「松本さん、元気に復帰されてよかったですね ギターを演奏される姿をみて涙が止まらずでした」「まっちゃんの元気な姿みて号泣」「BOSSが帰って来てくれたことが、本当に本当に嬉しいです！！ どうか無理をなさらずに、ずっと私達のヒーローでいて下さい」「TAK復活祭、、超人TAKさん ARIGATO」などと書き込まれている。