不倫がバレる。シタ側にとって、一般的には、おそらくもっとも「あってはいけないこと」だろうが、ともかくバレてしまった。その後、夫婦はどういう道のりをたどるのか。揉めたけれどやり直すのか、離婚するのか。結果しかわからないことが多いが、まさに「揉めている」最中の男性に話を聞くことができた。

吾妻晃太さん（45歳・仮名＝以下同）は、目の下にうっすらクマを作った顔で苦笑いをしていた。筆者の知り合いが紹介してくれ、晃太さんは快く会ってくれたのだ。

「不倫がバレてから1年ほど、妻との関係は膠着状態です。もともと僕は離婚するつもりはない。妻も離婚する気はないらしい。それならやり直すしかないでしょ。それなのに彼女は前向きにやり直そうとはしないんですよ。どうしろって言うんだとつい昨晩もケンカになってしまった。疲弊するだけです」

妻という人間がわからなくなって

晃太さんが結婚したのは33歳のときだ。1年ほどつきあっていた沙保里さんが妊娠したのを機に婚姻届を出した。彼女と結婚するつもりだったが、きっかけがつかめなかったので妊娠したと聞いて喜びが沸き起こった。

「沙保里に結婚願望がなかったんですよ。僕は、女性というのは相手を好きになれば結婚したいと思うはずだと感じていたから、恋愛と結婚を別に考える沙保里が新鮮でおもしろかった。でも結婚してから、彼女はガラッと変わったし、僕自身も考え方が変わっていった。ふたりの価値観は、どんどんズレていったのかもしれません」

仕事が何よりも大事だと言っていた沙保里さんだから、晃太さんは当然、共働きになると思っていた。ともに仕事をし、ともに子育てをするのが理想だった。だが沙保里さんは結婚と同時に、晃太さんになにも言わずにあっさり仕事をやめた。無事に子どもを生みたいからと平然と言ったが、晃太さんは少し焦った。

「沙保里という人間が急にわからなくなった。共働きの家庭になると思い込んでいたけど、彼女はそうは思っていなかった。もしかしたら、今後も想定していないことがたくさん出てくるのかもしれないと怖くなった。そもそも、僕の給料だけでやっていけるとは思えなかったから、経済的に厳しいよねと沙保里に言ったんです。すると彼女は『あなたががんばるしかないでしょ』って」

まじめすぎる女性

新婚生活はそうやって始まった。晃太さんは沙保里さんには言ってなかったが、実は副業をもっていた。さらに少しずつ投資も始めた。

「もともと起業したいという気持ちがあって、結婚したころ友人と会社を立ち上げました。少し軌道に乗ってから妻に言うつもりだったんだけど、彼女がいきなり会社を辞めたので、僕は言い損なってしまった。言わないほうがいいかもしれないと感じたのは、やはり妻を100％信頼はできないと思ったからかもしれません」

子どもは双子だとわかった。晃太さんはうれしくてたまらなかったが、沙保里さんは「どうやってふたりも育てていけばいいんだろ」とつぶやいた。沙保里さんは、妊娠したこと、結婚して家族ができることをきちんと受け止めていなかったのかもしれない。学生時代から優等生で、卒業してからは仕事一筋だった。30歳直前で晃太さんと出会い、初めて男女の関係をもった。まじめだからこそ、仕事と家庭の両立は無理だと考えて仕事を辞めた。

「彼女、けっこうさばけている女性のようにふるまっていたけど、実際は超がつくほどまじめだった。あとからわかったんですが、会社の中でも仕事はできるけど人間関係がうまくいっていなかったらしい。不器用なんですよね。でも本人はけっこうプライドが高い。つきあっているときには見えてこなかった沙保里の性格が、一緒に暮らすようになって徐々にわかってきました」

それならそれで対応していくしかなかった。沙保里さんの実家は、晃太さんたちの新居からほど近い。当時、すでに退職した父と母はふたりだけで暮らしていた。

「子育てについてはお義母さんに来てもらえばいいと言ったら、沙保里は『母とはつきあいたくない』と。どうやら母娘の間には大きな軋轢があったようです。そんなことも結婚前には聞かされていませんでしたが」

出産しても…「こうあるべき」にとらわれて

それでも時間はたっていき、沙保里さんは元気な双子を産んだ。義母は当然のように手伝いに来たし、沙保里さんも受け入れてはいたが、日々、さまざまな言い争いが起こっていた。そんな愚痴を夜になると妻から聞かされる。聞いているふりをしながら右から左へと聞き流すしかなかった。

「結婚生活って何なんだろうと、ずっと思っていました。妊娠をきっかけに結婚したのが間違いだったのかもしれないと。ふたりの新婚生活を楽しんでから結婚するのが、その後、スムーズに暮らしていくコツだったのではないか、そもそも僕はどうして沙保里と結婚しようと思ったんだろう。そんなことばかり考えていました。子どもはかわいかったし、自分でも信じられないくらい愛情を感じたけど、その一方で沙保里についてはクエスチョンマークばかりでした。おそらく彼女もそうだったんでしょう、今思えば。僕とやっていけるかどうか不安を抱いていたのではないかと思います」

彼は会社員としての仕事を続けていた。そして友人と共同で起業した会社が少しずつ軌道に乗っていき、妻に渡せる生活費も徐々に増えていった。

「子育てが大変だったら、少し他人を頼ってみてもいいんじゃないか。保育園に入れるとか、地元の保育ママを頼むとか、あるいはベビーシッターさんを頼んでみるとか。少しくらいならお金も出せるからと沙保里に言ったら、『私、仕事を辞めなければよかった』と。妊娠して精神状態が不安定になった中で、自分はいい母親にならなければいけない、そのためには仕事を辞めなければいけないと思い込んでしまったそうです。義母はずっと仕事をしていて、幼かった彼女は、帰宅しても母親がいないのがとても寂しかったと。だから自分は家にいる母親になると決めたそうですが、実際には専業主婦にはなりたくなかったって。まじめだから、いちいち『こうあるべき』と思うんでしょう。それが自分の本当の気持ちからかけ離れているとしても」

めんどうな性格なんですよねと晃太さんはつぶやいた。妻を憎んでいるわけではないが、今まで出会ったことのない複雑でめんどうな人なのだと苦笑もした。

「教育」をめぐって衝突

子どもたちが幼稚園に入園したころ、妻と義母の間に「決定的な何か」があったようだ。妻は「とにかく、もうあの人には頼らない」と言い切った。根堀り葉掘り聞いてみたら、「母は子どもたちのことをなにも考えてない」って。どうやら英才教育をしたい沙保里さんと、子どもをのびのび育てたい義母との間で、さまざまな争いが勃発していたらしい。

「僕の知らないところで、妻は子どもたちを幼稚園のあと塾に通わせていたんです。小学校受験もさせるつもりだった。僕は断固、反対。義母と手を組むことにして、子どもたちの塾を辞めさせました。沙保里には『何か仕事を探したほうがいい。仕事じゃなくてもいい。興味のあることをなんかやってみれば』と言ったんですが、『私は主婦と母としての仕事だけで手一杯』と言われました。優秀な子を育てることのどこがいけないのかとくってかかられて」

彼はそれ以来、仕事の時間をやりくりしたり、起業した会社の仕事を自宅に持ち帰ったりして、なるべく子どもたちのそばにいるようにした。昼間は義母がそれとなく沙保里さんの様子を見てくれた。沙保里さんが言うほど、義母は悪い人でも冷たい人でもない、妻は幼いころの寂しさから義母を恨んでいるのだと晃太さんは思っている。

晃太さんは、なるべく沙保里さんにも寄り添うよう心がけた。結婚って何だろうと思いながらもそうしたのは、ただ子どもたちのためだ。子どもたちにとっては唯一の母親なのだから。

だが、沙保里さんは「あなたと結婚したのが間違いだったのかしら」とつぶやくようになる。子どもの教育への熱意が足りないと責められもした。がんばって寄り添い続けても「なにひとつ共有できるものがない」と晃太さんはつらくなっていく。

妻の妊娠・出産を機に、どんどん気持ちが追い込まれていく晃太さん。その結果が、浮気につながっていったということなのか――。【記事後編】で、彼の不倫&バレのてん末を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

