通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％台半ば クリスマスウィークで低水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.52 3.53 5.88 3.96
1MO 8.06 4.71 7.04 5.24
3MO 8.93 5.33 7.60 6.09
6MO 9.19 5.64 7.98 6.62
9MO 9.33 5.89 8.26 7.00
1YR 9.43 6.12 8.43 7.26
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.40 4.31 4.41
1MO 7.17 6.96 5.79
3MO 8.03 8.21 6.48
6MO 8.56 8.74 6.76
9MO 8.88 9.07 6.99
1YR 9.08 9.32 7.16
東京時間10:38現在 参考値
週後半はクリスマスで取引がほぼないとみられることから短期ボラは低水準推移
