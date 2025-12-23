　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.52　3.53　5.88　3.96
1MO　8.06　4.71　7.04　5.24
3MO　8.93　5.33　7.60　6.09
6MO　9.19　5.64　7.98　6.62
9MO　9.33　5.89　8.26　7.00
1YR　9.43　6.12　8.43　7.26

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.40　4.31　4.41
1MO　7.17　6.96　5.79
3MO　8.03　8.21　6.48
6MO　8.56　8.74　6.76
9MO　8.88　9.07　6.99
1YR　9.08　9.32　7.16
東京時間10:38現在　参考値

週後半はクリスマスで取引がほぼないとみられることから短期ボラは低水準推移