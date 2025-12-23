アイドルグループ「高嶺のなでしこ」の籾山ひめりさんが活動休止することになりました。所属事務所が12月22日、公式サイトで発表しました。



【写真を見る】【 高嶺のなでしこ・籾山ひめり 】 活動休止を発表 SNS上の過去画像流出で「現在一切の関係が無いものの」「事務所との信頼関係を毀損する行為が確認」





公式サイトは、「籾山ひめりの活動に関するご報告」と題し、「高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、一部SNS等において、数年前の画像が掲載されました。」と報告。







続けて、「本件について本人に事実確認をしたところ、当該画像に写っていた方とは現在一切の関係が無いものの、事前の報告・相談がなく事務所との信頼関係を毀損する行為が確認されました。本人との協議の結果、活動を休止する運びとなりました。」と活動休止を発表しました。







公式サイトは「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。







今後の籾山さんの活動については、本人と相談の上、改めて報告するとしています。



【担当：芸能情報ステーション】