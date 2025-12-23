「総重量763kg」の女性8人組アイドルユニット「びっくえんじぇる」が23日までに公式X（旧ツイッター）を更新。メンバー生瀬むぎについて「膝の療養および安静が必要と診断された」とし、イベント出演を見合わせると報告した。

公式Xでは「メンバーの生瀬むぎにつきまして、膝の療養および安静が必要と診断されたため、下記のイベントをお休みさせていただくこととなりました」とし、12月25〜2026年1月2日にかけての3イベントへの出演を見合わせると報告。「1月3日以降のイベントへの参加につきましては、医師と相談のうえ、本人の体調を最優先に考慮し、改めてご案内いたします」とし、「ファンの皆さまにはご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

生瀬は自身のXで「突然のお知らせになってしまい本当に申し訳ございません。メンバーにも多大なるご迷惑をかけてしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです。大切な1回1回のステージに、みんなと立つことができず本当に悔しいです」と吐露。「様々な不安な気持ちもありますが、いち早く【完全体なまむぎ】で戻ってきます！！」とつづった。