結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝3位だったお笑いコンビ、エバースにエールが届いた。

「【公式】トランスフォーマー情報局」がM−1グランプリ公式Xでエバースを紹介するポストに対しエールを送っていた。

公式Xは「エバースさんの漫才、最高でした！ 1本目のネタでトランスフォーマーを使っていただき誠にありがとうございました！！ エバース町田さん、街中でトランスフォームしないようにお気を付けください。期せずして、ロボット掃除機とトランスフォーマーのコマ撮りもあるので観てくださいね」とポスト。添付されたYouTubeでは、コンボイがマトリクスを落としたところ、ルンバに回収され、奪回を試みる動画が公開されていた。

エバースはファーストラウンドで、漫才「ルンバ車」を披露。免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車にトランスフォームをするという展開だった。870点で1位通過したエバースは最終決戦で1票も取れず3位だった。

このポストに対し「トランスフォーマー公式がエバースに感謝しとる」「確かにM−1とかいう地上波お化けコンテンツでトランスフォーマーの名前が出て、かつそれで受けたのを考えると熱い」「エバースのネタにも企業が反応 しっかりと佐々木さんが見つけてくれている」「町田はデストロンのボスの弟で、仲間からめちゃくちゃ馬鹿にされた後サイバトロンに寝返りそう」などと書き込まれていた。

◇エバース 佐々木隆史（ささき・たかふみ）は1992年（平4）11月6日生まれ、宮城県出身。町田和樹（まちだ・かずき）は1992年（平4）4月24日生まれ、神奈川県出身。東京NSC21期、16年結成。24年NHK新人お笑い大賞優勝。吉本興業所属。