義母が家に来ると気を使うため、できれば控えてほしいのが本音ですよね。特に自由人な義母だとストレスが溜まってしまうでしょう。そんな義母を制御できるのは旦那さんしかいないのに、頼りにならないと余計にイラッとするようで……？ 今回は、義母の相談をしても味方になってくれない夫に妻がキレた話をご紹介いたします。

彼氏を連れ込む義母

「義母には彼氏がいるのですが、その人を連れてよくうちに押しかけてきます。私は在宅で仕事をしているので、家にいることがバレているため出ないわけにもいかず、仕方なく対応するのですが……。

家に来られるとやっぱり気になって仕事に集中できないし、義母の彼氏なんてただの他人だから、この人たちを家に残して出かけるのもためらっちゃうし。そのことを夫に相談すると『気にせず出かければいいじゃん』と言って真剣に話を聞いてくれません。

まるで他人事のような言い方にイラッとしたので『他人がいるのに留守にできるわけないでしょ！』『お義母さんの彼氏だってどんな人かわからないのに……』と言い返すと、『お前さ……』『他人ってなんだよ、失礼すぎるだろ』と言われたけど、私からしたら義母も義母の彼氏もただの他人でしかありませんけど!?」（体験者：30代 女性・フリーランス／回答時期：2025年10月）

▽ 義母が来るだけでも嫌なのに、義母の彼氏まで連れてくるなんて図々しいにもほどがありますね。旦那さんが味方になってくれないと、奥さんはますますストレスを溜め込んでしまうでしょう。離婚危機にもなりかねない事態ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。