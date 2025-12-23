「ミステリー」「姿を消した」欧州名門で主力の日本代表MF、突然のメンバー外に現地騒然「衝撃的だったのは…」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属する名門セルティックは、現地12月21日に開催されたスコットランドリーグの第18節で、アバディーンとホームで対戦。３−１で勝利し、ウィルフリード・ナンシー新監督体制５試合目で、ようやく初白星を挙げた。
前田が先発、山田が途中出場、稲村隼翔がベンチ入りを果たしたなか、不可欠だったのが、主力である旗手のメンバー外だ。
これには現地も騒然。セルティックの専門メディア『CELTS ARE HERE』は「ハタテのミステリー」と見出しを打ち、「ハタテは日曜日の試合メンバーから姿を消した」と報じた。
「ハタテは今シーズン、チームに常に存在し、コンディションも良く、出場機会も豊富で、コンスタントに選出されてきた。だからこそ、メンバー表が発表された途端、彼の完全な除外は人々の注目を集めたのだ」
同メディアは「彼はベンチにもいなかった。負傷者リストにも載っていなかった。ただ欠場していただけだ」と続けた。
「さらに衝撃的だったのは、その後の展開だった。セルティック・パーク内では、試合直後の記者会見でも、誰も当然の疑問を口にしなかった。セルティックの監督は旗手の欠場について追及されることもなく、詳細を自ら語ることはなかった。それは憶測を残すだけだ」
同メディアは「おそらく、彼はいつものように時間制限ではなく、完全な休息を与えられたのだろう。セルティックのスケジュールは過酷で、ハタテは国内リーグとヨーロッパリーグの試合で過酷な負担を背負ってきた。完全休養は異例だが、ないことではない」と予測。こう締め括っている。
「より懸念されるのは、別の選択肢だ。何か公表されていない怪我があるのだろうか？ セルティックは27日にリビングストンと対戦する。ハタテが同試合に復帰するかどうかは、いずれにせよ決定的な証拠となるだろう。もし復帰すれば、休養とローテーションが取られたことになるだろう。再び欠場すれば、疑問はさらに深まるだろう」
日本代表MFに何が起きたのか。現地メディアも困惑しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
