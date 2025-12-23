櫻坂46山粼天、NHK特番で“生まれてから20歳まで”の20年間をヒット曲の映像とともに振り返る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の山崎天（「崎」は、たつさきが正式表記）が、2026年1月10日に放送される「ザ・グレイテスト・ヒッツ 拡大版！『成人の日 直前スペシャル』」にゲスト出演する。

■山崎天×ニューヨーク、ジャパニーズポップスの良さを再発見

『レッツゴーヤング』『ポップジャム』『NHK紅白歌合戦』などNHKが放送してきた音楽番組から、昭和・平成・令和のジャパニーズポップスを中心に「これだ！」という名パフォーマンス映像を届ける『ザ・グレイテスト・ヒッツ』。

2026年最初の放送は、放送時間を45分間に拡大。「ザ・グレイテスト・ヒッツ 拡大版！『成人の日 直前スペシャル』」と題して、1月12日“成人の日”を前に、現在20歳の山崎天（櫻坂46）をゲストに迎える。

番組では、新成人が“生まれてから20歳まで”の20年間、そして2026年に40歳を迎える番組MC・ニューヨークの“生まれてから20歳まで”の20年間を、それぞれヒット曲の映像とともに振り返る。

紹介する楽曲は、“山崎天が生まれた2005年のヒット曲”として倖田來未「Butterfly」、“ニューヨークが生まれた1986年のヒット曲”として少年隊「仮面舞踏会」。“山崎天が小学生・2012年のヒット曲”ゴールデンボンバー『女々しくて』、“ニューヨークが小学生・1993年のヒット曲”TRF「寒い夜だから…」。“山崎天が中学生・2018年のヒット曲”米津玄師「Lemon」、“ニューヨークが中学生・1999年のヒット曲”GLAY「Winter, again」。“山崎天が高校生・2021年のヒット曲”あいみょん「愛を知るまでは」、“ニューヨークが高校生・2002年のヒット曲”松浦亜弥「♡桃色片想い♡」。そして山崎天思い出のパフォーマンス曲として櫻坂46「流れ弾」（2021年『第72回NHK紅白歌合戦』より）の計9曲。

また、倖田來未からのVTRメッセージでは、倖田が20歳の頃のエピソードも語る。

“ニューヨークの20年”の映像では、自分が生まれる前のアーティストを見た山崎天が、当時の髪形やパフォーマンスに驚いたり、一方“新成人の20年”の映像では、ニューヨークが新鮮な発見をしたり、ちょうど20年のジェネレーションギャップで話が弾む。

時代と世代を超えて、ジャパニーズポップスの良さを再発見する45分をお楽しみに。

■番組情報

NHK総合「ザ・グレイテスト・ヒッツ 拡大版！『成人の日 直前スペシャル』」

[2026年]

01/10（土）23:00～23:45

※NHK ONEで、同時配信・1週間の見逃し配信あり

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/5RKL977QJJ/

