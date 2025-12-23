11時の日経平均は77円高の5万480円、ＴＤＫが19.55円押し上げ 11時の日経平均は77円高の5万480円、ＴＤＫが19.55円押し上げ

23日11時現在の日経平均株価は前日比77.67円（0.15％）高の5万480.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1242、値下がりは313、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を19.55円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が17.21円、リクルート <6098>が14.44円、コナミＧ <9766>が13.54円、ＫＤＤＩ <9433>が12.03円と続く。



マイナス寄与度は105.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が16.04円、ファナック <6954>が6.69円、住友電 <5802>が6.58円、スズキ <7269>が4.41円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は非鉄金属、輸送用機器の2業種のみ。値上がり率1位は空運で、以下、その他製品、その他金融、医薬品、証券・商品、保険と続いている。



※11時0分7秒時点



株探ニュース

