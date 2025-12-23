ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

日本酒の魅力を初めてでも存分に楽しめる華やかな香りと澄んだ味わいで食卓を彩る【獺祭】の日本酒 Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


最高の酒米といわれる山田錦を45%まで磨いて醸した純米大吟醸。きれいで新鮮な味と柔らかで繊細な香りが絶妙なバランスを保っている。何より、酒のある楽しい生活を提案する酒蔵であり続けたいと考えています。生活の、一つの道具として楽しんで頂ける酒を目指して、「獺祭」(だっさい)を醸している。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


米の旨味を丁寧に引き出した日本酒で、フルーティーな香りとすっきりとした後味が特徴である。日本酒が初めての人にも親しみやすい味わいである。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


雑味を抑えたクリアな飲み口により、冷やしても美味しく楽しめる。食事との相性も良く、和食を中心に幅広い料理に合わせやすい。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


香りと味のバランスが取れており、特別感がありながらも飲み疲れしにくい設計となっている。普段使いから贈答用まで対応できる一本である。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


容量にゆとりがあり、複数人での食事や集まりの場でも活躍する。品質管理にも配慮された製法で、安定した美味しさを楽しめる日本酒である。