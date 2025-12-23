特別な日にも日常の一杯にも選びやすい洗練された飲み口で支持を集める【獺祭】の日本酒 Amazonで販売中！
日本酒の魅力を初めてでも存分に楽しめる華やかな香りと澄んだ味わいで食卓を彩る【獺祭】の日本酒 Amazonで販売中！
最高の酒米といわれる山田錦を45%まで磨いて醸した純米大吟醸。きれいで新鮮な味と柔らかで繊細な香りが絶妙なバランスを保っている。何より、酒のある楽しい生活を提案する酒蔵であり続けたいと考えています。生活の、一つの道具として楽しんで頂ける酒を目指して、「獺祭」(だっさい)を醸している。
米の旨味を丁寧に引き出した日本酒で、フルーティーな香りとすっきりとした後味が特徴である。日本酒が初めての人にも親しみやすい味わいである。
雑味を抑えたクリアな飲み口により、冷やしても美味しく楽しめる。食事との相性も良く、和食を中心に幅広い料理に合わせやすい。
香りと味のバランスが取れており、特別感がありながらも飲み疲れしにくい設計となっている。普段使いから贈答用まで対応できる一本である。
容量にゆとりがあり、複数人での食事や集まりの場でも活躍する。品質管理にも配慮された製法で、安定した美味しさを楽しめる日本酒である。
