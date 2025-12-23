あっという間にテンパイ、そして山に9枚。一発ツモも当たり前といった流れだった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が絶好の配牌から、あっという間に三面張でリーチ。そして一発でツモるという気持ちいいアガリを披露した。

【映像】アガれて当然！？3巡目の三面張リーチが“山9”の衝撃

6200点持ちのラス目から挽回を狙う堀にチャンスが訪れたのは南2局3本場だった。いきなり3面子が完成する超好配牌が訪れると、3巡目に4筒を引いてテンパイ。残ったのは1・4・7索待ちという絶好の三面張だ。

中継でAIにより山に残る枚数が表示されたが、これがなんと9枚だ。すぐに1枚、2枚と脇に流れたものの、残り7枚の状態で堀に回ってくると、高目の4索を当たり前のように一発ツモ。リーチ・一発・ツモ・平和・タンヤオ・ドラの跳満、1万2000点（＋900点、供託1000点）を獲得した。

一発ツモのインパクトもあったが、やはりファンが反応したのは“9枚山”という珍しい現象。「これはパッツモ以外認められん」「9枚！」「9山えぐ」と盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

