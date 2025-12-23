藤田ニコルが、元カノとヨリを戻したい俳優のデートにツッコミを入れるシーンがあった。

【映像】デート中に…俳優の問題行動

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

2人とも料理上手なミチル（29歳／俳優）とジュンナ（26歳／俳優）。復縁デートが行われた日の朝、2人はそれぞれお弁当を作ることに。

ミチルはカップケーキが好きなジュンナのためにガトーショコラを作り始めた。デザートも作れることに「すごくない？」「デザートまでの人あんまいない！」と驚くニコル。ジュンナもミチルが好きだったおかずを敷き詰め、彩り豊かなお弁当を作った。

待ち合わせ場所の公園へ向かった2人。ミチルはジュンナが作ってくれたお弁当を見ると、ずらりと並んだ好物の数々に大喜び。ミチルもナポリタンにBLTバーガー、さらにはジュンナが大好きなガトーショコラも広げ、ジュンナは大喜びしていた。

この微笑ましい様子にニコルは「でもデザートまで用意するなら先に言って欲しい」とバッサリ。「こっちも持っていきたい」と主張すると前田敦子も「確かに」と同意していた。「なんかサプライズとか用意してないじゃんみたいな」とジュンナの気持ちを思いやっていた。