大分県、街の幸福度ランキング1位は「玖珠郡玖珠町」、住み続けたい街1位は?
大東建託は12月17日、「いい部屋ネット 街の幸福度&住み続けたい街ランキング2025＜大分県版＞」を発表した。同ランキングは2021年〜2025年、大分県居住の20歳以上の男女(一部の回答のみ2020年・2019年を追加)6,661名を対象に、インターネットで実施した。
街の幸福度ランキング2025
「街の幸福度」は、2021〜2025年の5年分の回答を累積して集計。各自治体の累計人数が50名以上に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えているという。
それらの集計結果を用いた「街の幸福度ランキング」では、昨年2位の「玖珠郡玖珠町」が1位に浮上した。2位は「由布市」、3位は「速見郡日出町」となり、上位には郡部の町村が目立つ結果となった。
住み続けたい街ランキング2025
住み続けたい街ランキングでは、「速見郡日出町」が5年連続で首位となった。4年連続の2位には「豊後高田市」、3位に「大分市」が続いた。また、上位の多くが住みここちの評価でも高水準を維持しているとのこと。
