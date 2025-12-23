Photo: 武者良太

リファレンス（基準）になりえる、デザイナー&カメラマン感涙のモニターです。

移動中はMacBook AirやMac Book Pro 1台で仕事しているけど、オフィスや自宅には外部モニターがほしいところ。1枚足すだけでも生産性が大幅にアップするからね。

でもMacBookシリーズの内蔵モニターと発色が異なる外部ディスプレイだと、これが使いづらいったらありゃしない。背景白のウィンドウに文字だけ表示しているならまだしも、写真や動画の編集、そしてイラストの制作にレイアウトなどのデザインワークを行うと、求めていた色味で仕上げるのが体験だし、マジで苦痛です。

ここで気になってくるのがBenQです。MacBookとのマッチング最優先のモニターを作ってるんですよ。

それが27インチ＆32インチのMAシリーズだっ！

Photo: 武者良太

Macの名前からアルファベットをいただいたのごとく、MAシリーズと名付けられたモニター群。これがBenQのMac向けモニターです。

・MA270U 27インチ/4K 60Hz /ノングレア/8万7000円/発売中

・MA270UP 27インチ/4K 60Hz /グレア/9万9800円/12月23日発売

・MA270S 27インチ/5K 70Hz/グレア/19万7800円/2026年2月発売予定

・MA320U 32インチ/4K 60Hz /ノングレア/10万8000円/発売中

・MA320UP 32インチ/4K 60Hz /グレア/11万9800円/12月23日発売

・MA320UG 32インチ/4K 120Hz/17万7400円/2026年2月発売予定

MA270Sはズバ抜けた性能の27インチ 5Kモニター

Photo: 武者良太

ラインナップのなかで、トピックになりえるモデルはやはり「MA270S」。ほぼ20万円という価格はずば抜けて高いと感じますが、同等スペックのアップルのStudio Display（27インチ/5K）は21万9800円ですし、プロが認める精細さを満たす表示デバイスはそれだけの価値があるんですね。

さらにMA270Sは、2台のモニタUSB Type-Cケーブルで繋いで使うことができるディジーチェーンに対応しているのもポイント。MacBookから2本のUSBケーブルを伸ばさなくてもいいんです。トリプルモニター環境でワークしたいユーザーの気持ちをわかっている作りにシビれるし憧れるね！

コントラスト比も2000:1と高いし、色域も99％をカバー。Thunderbolt 4対応のUSB Type-C端子も備えていますし、さすがにハイエンドモニターはひと味もふた味も違います。

環境に合わせて選べるノングレアとグレアモデル

Photo: 武者良太

「MA270U」＆「MA320U」は周囲の光の映り込みが控えめで、窓や照明の近くに置いても扱いやすいノングレアパネルを採用。また「MA270UP」＆「MA320UP」は環境に左右されがちだけど、 黒がビシッと沈みこむことからの発色の鮮やかさ、そして透明感が美しいグレアパネルを使っています。

この写真でもわかるかな。左（MA270U）は光の反射を分散しているけど、ちょっと黒が浮いているように見える。でもどこにセットアップしても、どの角度から見ても使いやすいという大きなメリットがあります。文字も見やすいので、文書を扱うことが多い人だと眼が疲れにくいんだよね。

右（MA270UP）は、黒色背景がTHE★BLACK。写真や動画を見たり、編集することが多い方は、こちらのほうが気持ちよく感じるはず。でも上部を見て下さい。ライトの光が綺麗に反射していますよね。周囲の光が入りにくい場所なら最高だけど、環境を選んじゃうんです。

だから、どちらのパネルがいいかとは一概に断言できない。あえていうなら、ユーザーの環境に合わせて最適解となるモニターを用意してくれたBenQ偉いってことかな。

MacBookを置きやすいラバーパッドつき

Photo: 武者良太

いいとこついてるじゃーん、と感じたのが、スタンド部のラバーパッドです。MacBookの置き場所としてベストプレイス。かつ、ラバーパッドがあるのでお互いを傷つけません。

Photo: 武者良太

パネルはピボット（縦位置）、スイーベル（左右15度に振れる）、ティルト（上に5度、下側に20度）が可能で、ハウジングも、スタンドも剛性たっぷりだからリセッティングしても置き場所がズレにくい。

こういうノンストレスな作りは、長期間使えば使うほど効いてくるんですよね。外部モニターってそうそう買い替えないアイテムだからこそ、良い作りのモデルを選ぶべきと知っている人ほど「BenQはわかってる」と思うはずだね。

Source: BenQ