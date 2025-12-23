「サイレントヒルf」のPOP UP SHOPがSHIBUYA TSUTAYAで開催決定「赤いカプセル」「雛子があげた鈴」など珠玉のグッズが登場
SHIBUYA TSUTAYAにて、KONAMIのサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」のPOP UP SHOP「『SILENT HILL f』千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA」の開催が決定した。開催期間は2026年1月6日から1月29日まで。
「SILENT HILL f」は、2025年9月に発売された、「SILENT HILL」シリーズ初の日本を舞台としたホラーゲーム。今回開催されるPOP UP SHOPでは、ゲームコンセプトである「美しいがゆえに、おぞましい。」を意識したアパレルアイテムや、「赤いカプセル」、「雛子があげた鈴」といった、ゲーム内に登場するアイテムを商品化したものなど、世界観に没入できるグッズが販売される。
さらに、対象グッズを2,200円以上購入する毎に、限定ノベルティポストカード（全6種）がランダムで1枚プレゼントもらえる。
開催場所はSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店。SHIBUYA TSUTAYAの公式サイトイベントページでは商品のラインナップも公開されている。
□「『SILENT HILL f』千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA」のページ【販売商品（一部）】
赤いカプセル 価格：972円 ※カプセルキャンディ10個入り
オリジナルTシャツ（アヤカカシ） 価格：3,300円
雛子があげた鈴 価格：880円
【特報】2026年1月6日(火)よりSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店にて、『SILENT HILL f』千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYAが開催決定。- SHIBUYA TSUTAYA ６階IP書店 (@shibuya_t_comic) December 22, 2025
「美しいがゆえに、おぞましい。」珠玉のグッズが登場！
赤いカプセルは必見です！
詳細は！👉https://t.co/opADDuuO6x#SILENTHILL #サイレントヒルf #IP書店 #シブツタ pic.twitter.com/Pn9WVEW9dM
(C)Konami Digital Entertainment