【「SILENT HILL f」千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA】 開催期間：2026年1月6日～1月29日 場所：SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店

SHIBUYA TSUTAYAにて、KONAMIのサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」のPOP UP SHOP「『SILENT HILL f』千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA」の開催が決定した。開催期間は2026年1月6日から1月29日まで。

「SILENT HILL f」は、2025年9月に発売された、「SILENT HILL」シリーズ初の日本を舞台としたホラーゲーム。今回開催されるPOP UP SHOPでは、ゲームコンセプトである「美しいがゆえに、おぞましい。」を意識したアパレルアイテムや、「赤いカプセル」、「雛子があげた鈴」といった、ゲーム内に登場するアイテムを商品化したものなど、世界観に没入できるグッズが販売される。

さらに、対象グッズを2,200円以上購入する毎に、限定ノベルティポストカード（全6種）がランダムで1枚プレゼントもらえる。

開催場所はSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店。SHIBUYA TSUTAYAの公式サイトイベントページでは商品のラインナップも公開されている。

□「『SILENT HILL f』千鶴屋商店 in SHIBUYA TSUTAYA」のページ

【販売商品（一部）】

赤いカプセル 価格：972円 ※カプセルキャンディ10個入り

オリジナルTシャツ（アヤカカシ） 価格：3,300円

雛子があげた鈴 価格：880円

(C)Konami Digital Entertainment