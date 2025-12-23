「めちゃくちゃ破格！」【しまむら】マニアの「購入品」がかなり高見え♡

ずらりと並ぶアイテムの数々に、つい目移りしてしまいそうになる【しまむら】。そのなかから高見えを狙えるお宝をGETするなら、しまむらマニアの購入品を狙い撃ちするのがひとつの手かも。ロゴ入りのニットプルオーバーや美脚見えを狙えるワイドパンツなど、プチプラでありながら日常の装いをおしゃれにアップデートしてくれそうな高見えアイテムを、しまパトのチェックリストにぜひ追加してみて。

コーデのポイントになるロゴ入りニットプルオーバー

【しまむら】「ジャガードロゴPO」\770（税込）

@marino12131さんはスタイリッシュなロゴがフロントに編み込まれたニット素材のプルオーバーを、\770（税込）という驚きの価格で発見。程よくゆとりのあるシルエットはガバッと着てこなれ見えしやすく、何気ない日常のコーデをおしゃれに格上げしてくれそうです。黒地に映える白のロゴが、ダークトーンのコーデを地味見えさせないワンポイントに。

スタイルアップを手助けする旬色のチェック柄パンツ

【しまむら】「CHO*ストレートパンツ」\1,639（税込）

ハイウエストからスラリと落ちる絶妙なワイドストレートシルエットが、脚線を整えて見せてくれそうなこちらのパンツ。@chii_150cmさんが「シルエットがめちゃくちゃ綺麗で美脚見え」と太鼓判を押す1本です。旬のブラウンに馴染むチェック柄がレトロなムードを醸し出し、手持ちのトップスとのワンツーでこの冬らしいコーデを完成させられるはず。

ドレッシーにまとめあげるベロア素材の2WAYワンピ

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

@aiii__13kさんが「めちゃくちゃ破格なアイテム」として挙げている、ベロア素材のワンピース。ベロアならではの艶やかな風合いがシンプルながら高見えする存在感を発揮します。スポーティーなハーフジップのスウェットトップスとのコーデも、どこかドレッシーにまとめてくれそう。前後2WAYで着られるため、顔まわりの印象を手軽に変化させられるのもGOOD。

足元にボリュームを足すトレンドモックシューズ

【しまむら】「RKモックカカトアリPU」\1,419（税込）

実はしまむらで見逃したくないのが、手頃な価格で展開されているシューズ。近年注目を集めつつあるモックシューズも、嬉しいしまむら価格で挑戦できます。手間なく足を入れやすいスリッポンタイプのデザインに加えて、内側がモコモコとした起毛素材になっているのがポイント。冷えがちな冬の足先を包み込みつつ、マットな黒の質感がモードなボリューム感を足してくれそうです。

