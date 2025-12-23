猫の過ごす部屋に欠かせない「網戸対策」3選

1.勝手に開かないようにする

猫は、人間が思っている以上に器用に網戸のロックを開けてしまうことがあります。体が小さくても、網戸のすきまに爪や鼻先を入れて動かすことも。

特に、脱走の危険性が高いのは、ロックが甘くなっている古い網戸や、猫がジャンプしてロック部分に届いてしまう場合です。

これを防ぐために、市販の補助ロックを網戸に追加してみましょう。ホームセンターや100円ショップで手に入る「網戸ストッパー」や「引き戸ロック」を、猫が触れない高さに付けるのがおすすめです。

複数のロックを上下に付けると、さらに安心です。もしロックがない場合は、使っていない時に網戸と窓の間につっかえ棒を立てかけるだけでも、猫が力で開けるのを防ぐことができます。

2.網を破れにくくする

猫は狩りの本能から、動く虫や鳥を見つけると、網戸に飛びつき、爪で激しく引っかくことがあります。

通常の網戸の素材は、猫の鋭い爪には非常に弱く、短時間でボロボロに破れてしまうのです。網が破れると、そこから猫が外へ脱走したり、破れた網の破片を猫が飲み込んでしまったりする危険性も。

この対策として効果的なのは「ペット用網戸」への張り替えです。ペット用は、通常の網戸よりも太い繊維や丈夫な素材（ステンレスやグラスファイバー強化タイプなど）で作られており、猫の爪で引っかいても穴が開きにくいのが特徴です。

また、網戸の前に家具や背の低い柵を置いて、猫が網戸に直接触れる機会を物理的に減らすのも有効でしょう。

3.網戸自体に注意を向けさせない工夫

網戸を引っかいたり開けようとしたりする行動は、猫が退屈している、または外の刺激に強く興味を持っている証拠です。猫にとって、網戸は外の世界を観察する最高の場所ですが、同時に危険な場所でもあります。

猫の興味を網戸からそらすために、部屋の中にもっと楽しい場所を作ってあげましょう。例えば、網戸から離れた場所に、高い位置にあるキャットタワーや、窓ではない壁に設置したステップを設けることです。

また、毎日決まった時間におもちゃでしっかり遊んであげることで、エネルギーを発散させて、夜間に網戸に注意が向くのを防ぐことができます。遊びを通じて、網戸への執着を別の場所へ誘導してあげるようにしましょう。

もしものトラブルを避けるために

猫が網戸を引っかき始めた時、大声を出して怒鳴ったり、体罰を与えたりするのは逆効果です。猫はなぜ怒られたのかを理解できず、飼い主との信頼関係が崩れてしまう可能性があります。

猫が網戸に近づいたら、まずは低い声で「ダメ」「いけない」などの短い言葉で注意しましょう。そしてすぐに、大好きなおもちゃやおやつを使って、網戸から遠い場所へ誘導します。

網戸から離れたらすぐに褒めてあげることが大切です。網戸対策グッズとして、猫が嫌がる柑橘系のにおいや苦味の成分が入ったスプレーを網戸に軽く吹きかける方法もありますが、猫が体調を崩さないか、必ず確認してから使うようにしてください。

「網戸＝つまらない場所」と猫に覚えさせることがしつけの基本です。

外に出てしまった時の対策

どんなに厳重な対策をしていても、地震などの災害や、配達員が来た時など、予期せぬ瞬間に猫が網戸や玄関から外へ出てしまう可能性はゼロではありません。万が一の脱走から大切な猫を守るために、日頃から準備をしておくことが飼い主の責任です。

まず、猫の首輪に迷子札を必ず付けましょう。迷子札には、飼い主の名前と連絡先をはっきりと書いておきます。さらに、獣医師と相談してマイクロチップの埋め込みを検討しましょう。

マイクロチップがあれば、動物病院や保護センターで読み取り機にかけるだけで、飼い主の情報がすぐにわかります。

また、猫の最新の全身写真をすぐに取り出せるように携帯電話などに保存しておくと、いざという時の捜索に役立ちます。

まとめ

網戸は、猫のいる部屋で風通しを良くするために欠かせないものですが、同時に脱走やケガの危険性があります。

今回ご紹介したように、猫との安全な暮らしを実現するためには、「開けさせないためのロック」「破れにくい環境づくり」「網戸への興味をそらすしつけ」という3つの柱を組み合わせることが大切です。

猫を無理に叱るのではなく、「安全な遊び場所」をたくさん用意してあげることが、最も効果的な対策となります。

これらの工夫を取り入れ、飼い主と猫が心から安心して、快適な毎日を送れるように環境を整えてくださいね。