「落ちた？ 落ちましたか？落ちたなー。びっくりしたな。もっと頑張ります」

先月末に行われた会見での一幕。「今年を漢字1文字で表すと」と問われた「新しい地図」の香取慎吾（48）は、「飛」と回答。「相変わらず今年も飛躍した男だなと思ってます。連続ドラマとかやらさせてもらって、その主題歌も歌わせてもらって、歌番組にも出させてもらって、あと1カ月ですけど、紅白出場目指してます！」と宣言した。

会場から笑いが起こると、冒頭のようにおどけてみせた。

さらに、香取に乗せられるように「今年の漢字」を聞かれた稲垣は「舞」とし、「紅白の舞台の舞、にしといてください」とコメント。また、来年の抱負を聞かれた草磲は、「紅白を目指したい」と意気込んだ。スポーツ紙芸能担当記者はこう話す。

「3人が紅白の最後に紅白のステージに立ったのは、SMAPの解散前年の2015年。そこからもう10年も遠ざかってしまっているが、少なからず未練はあるのでは」

その会見の直前、「新しい地図」の公式サイトにはある告知が掲載された。それは、香取と香取の盟友として知られる俳優の俳優の山本耕史（49）が出演する、NHKの番組のファンクラブ会員向けの観覧募集。番組の内容は《※歌＆トーク予定》とのみ記されていた。

「単発かレギュラー化かは分かりませんが、2人がMCの音楽番組でしょう。もし、香取さんがレギュラー番組を持つようならば、来年はソロもしくは新しい地図として初の紅白出場もありそうです」（レコード会社関係者）

前出の記者が続ける。

「もはや旧ジャニーズ事務所の“呪縛”は完全になくなった。さすがに木村との共演はないでしょうが、中居が活動休止に陥った今、3人のクリーンさは際立っており、それぞれ仕事は順調で、好感度も高い。3人が揃いも揃って、冗談でも紅白の話題を口にしたのは、実現に向けてのアピールだと取れます」

香取もしくは3人が、来年の紅白出場者会見で歓喜の笑顔を浮かべているかもしれない可能性が出てきた。

