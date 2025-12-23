常にさえずるカナリアが鳴かなくなったら、それは危険のシグナルである──。いわゆる「炭鉱のカナリア」だが、金融市場では「金利=カナリア」と言われている。足元の長期金利の上昇は景気後退の予兆か。

日銀が19日に追加利上げを決め、同日の債券市場では、長期金利の指標となる新発10年物国債の流通利回りが、前日比0.055％高い2.020％に上昇（価格は下落）。節目の2％を超え、26年4カ月ぶりの高水準に達した。

背景にあるのは、日銀が利上げを継続するとの予想と、積極財政を掲げる高市政権の財政悪化に対する懸念だ。日銀の植田総裁は19日の会見で、長期金利上昇について具体的なコメントを避けつつ、急騰などの例外的な動きを念頭に「機動的に、場合によってはオペ（公開市場操作）を実施する」と改めて牽制した。

■わずか３カ月足らずで2％を突破

高市首相が自民党総裁に就任する前、1.660％だった長期金利は、わずか3カ月足らずで2％を突破。今や「年内に2.2％、場合によっては2.5％付近まで上昇しても不思議ではない」（市場関係者）という状況だ。しかし、高市首相の国会答弁を振り返ると、「市場のカナリア」への無関心が浮かぶ。

今月10日の衆院予算委員会。立憲民主党の今井雅人議員が金利上昇への危機感をにじませ、抑制的な財政政策を求めたのに対し、高市首相はこう言い放った。

「長期金利が上がり続けていくこと『よりも』、これから日本が成長していく、どんなリスクにも強い国になっていく、それによって債務残高対GDP比が緩やかに下がっていくという姿を見せる方が大事だと思っている」

市場混乱よりも成長

金融市場の混乱を脇に置いた答弁に、今井氏も思わず「危ないと思います」「少し背筋が凍りました」と指摘。

「よーく金融市場を見ていてください」と注文を付けた。

このまま円・国債が売られ続け、好調の株価にも波及するリスクがあるのに、高市首相はどこ吹く風だ。「経済成長してリスクに強い国になってみせる」と意気込んだところで、金利上昇圧力を放置していては、それこそ成長の阻害になりかねない。

「足元の長期金利上昇は、ポジティブなインフレ期待によるものではなく、財政悪化を懸念した『悪い金利上昇』です。企業の借り入れコストが上昇し、設備投資の資金調達にボディーブローのように効いてくるのではないか。特にディベロッパーや不動産など過剰債務の企業への影響が大きいと見ています。設備投資へのマインド低下に加え、賃上げによる人件費コスト増も懸念されます」（金融ジャーナリスト・森岡英樹氏）

高市首相はいい加減、「無責任な放漫財政」こそが成長の足かせであることに気付くべきだ。

◇ ◇ ◇

