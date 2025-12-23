¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î´¶Æ°¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡ªÁí½¸ÊÔ¤ÎÁ°¤Ë¡È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿À¡¹¡É¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ú¥Á¡¼¥àÄÕ½ÅÊÔ¡Û
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤¬½ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¤Î¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤ÎÆüÍËÆü¤Ï¡¢¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¤¿¤ë12·î29Æü¤Ï¡ÖÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¥Ç¡¼¡×¡ª½é²ó¤«¤éºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤ÎÁí½¸ÊÔ¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ÎÁí½¸ÊÔ¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¡¢¡È´¶Æ°¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ðÃæ¡£
Á°²ó¤Ï¡¢¡Á¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ªÁí½¸ÊÔ¤ÎÊüÁ÷Á°¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿´¶Æ°¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÚµÈ¸¶¡¦Í·½÷ÊÔ¡Û¡Á¤È¤·¤Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿µÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢²«É½»æ¥ª¥¿¥¯¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¡Ö¿À¡¹¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡¢µººî¼Ô¡¦ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦¶¸²Î»Õ¤Ê¤É¡È¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¡É¤Î¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
ºÇ½é¤«¤éºÇ´ü¤Þ¤ÇÄÕ½Å¤ò»Ù¤¨¤¿»Õ¾¢¡ÖËÌÈø½ÅÀ¯¡×
ÄÕ½Å¤ò¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇ²¦¤Ë¤Î¤·¤¢¤²¤¿¡Ö¿À¡¹¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºËÌÈø½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄÕ½Å¤Î¡È½éÎø¤Î»Õ¾¢¡É¤ÇºÇÄ¹¤ÎÁêËÀ¡ªËÌÈø½ÅÀ¯¤Î±Æ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ö¤ê¤ò»Ë¼Â¤È¥É¥é¥Þ¤«¤éÃµ¤ë
ÄÕ½Å¤¬½é¤á¤ÆÁÈ¤ó¤À¡Ö¿À¡×¤Ç¤¢¤ë½ÅÀ¯¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹¾¸Í¤Ç°ì¡¢Æó¡¢¤òÁè¤¦¤Û¤É¤ÎÈþ¿Í²è¤ÎÌ¾¼ê¡£ËÜ²°¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤¤»þ¤«¤é½ÐÈÇÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¶î¤±½Ð¤·½ÐÈÇ¿Í¡¦ÄÕ½Å¤Î»Å»ö¤â°ú¤¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¸³¶¤ËÅÏ¤ê¡¢²¿¤¯¤ì¤È¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡È¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¡É¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤Ëº£¸å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÈºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£½ÅÀ¯¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î²«É½»æ¤Î³¨¤ò°ÍÍê¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÌµÍý¤ò¸À¤¦¤Ê¤¢¡×¤ÈÀÎ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¾Ð¤¦½ÅÀ¯¤Ë¡¢¡Ö½ÅÀ¯ÀèÀ¸¤Ë¤Ï´Å¤¨¤Á¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦ÄÕ½Å¤Ç¤·¤¿¡£
¡È¼Ì³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Î»þ¤Ë¤Ï²¹¸ü¤Ê½ÅÀ¯»Õ¾¢¤ò¥Ö¥Á¥®¥ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ´ü¤Î»þ¤¬¶á¤¤¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÕ½Å¤ÎÁÇÄ¾¤ÊËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11ºÐÇ¯¾å¤Î½ÅÀ¯¤ò¡¢½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é»Õ¾¢¤È¤â¡ÈÇ¯¾å¤Î·»µ®¡É¤È¤â»×¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÈø½ÅÀ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤ó¤¸¤Æ¾Ü¤·¤¯½ñ¤¤¤¿µ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¹¸ü¤ÇÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¿è¤Ê¹¾¸Í¤Ã»Ò¡¢½ÅÀ¯»Õ¾¢¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
Í·¤Ó¤òÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤ó¤À¿è¿Í¡ÖÊ¿Âô¾ïÉÙ¡ÊÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡Ë¡×
Ê¿Âô¾ïÉÙ¤³¤È¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤Ï¡¢½©ÅÄº´ÃÝ²È¤ÎÎ±¼éµïÌò¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¡£ÈÍ¤Î³°¸òÃ´Åö¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÈ¸¶¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·³ÇÊ¸²½¤Ë¤â¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µººî¡¦ÇÐ¶ç¡¦²è²È¡¦ÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡ÖÊõÎñ¤Î¿§ÃË¡×¡ªÍ·¤Ó¿Í¤Ý¤¤ÇÉ¼ê¤ÊÊÁ¤ÎÃåÊª¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¡Ê¼ê¿¡¤¤¡©¡Ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
´î»°Æó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µÈ¸¶¤Îº×¤ê¡Ö²äº×¤ê¡×¤ò³¨ËÜ¤Ë¤·¤¿¡ØÌÀ·îÍ¾¾ð¡Ù¤Î½øÊ¸¤¬´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¡Ë¤¬³¨¤òÉÁ¤¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÏ»¤¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤¿ºý»Ò¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤¬ºÙ¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
´î»°Æó¤Î½øÊ¸¤Ï¡ÖÄ»¤¬ÓÆ¤¯¡¡Åì¤Î²Ú³¹¤Ë¡Ä¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢
²æ¤È¿Í¤È¤Î¾ù¤ê¤Ê¤¯¡£
¥¤¡Ê¿Í¡¦¤Ò¤È¡Ë¤È²æ¤È¤Î¤»³Ö¡Ê¤Ø¤À¤Æ¡Ë¤Ê¤¯
²ä¡Ê¤Ë¤ï¤«¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤¬Ä´¤¤¤Ï¤Ù¤ê
¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤â¼«Ê¬¤â¤Ê¤ó¤Î³Ö¤¿¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¿Í¤È²æ¤È¤¤¤¦»ú¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡Ö²ä¡×¡£¤³¤ì¤¾²äº×¤ê¡Ä¡Ä¤Î°ìÊ¸¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö»ÍÌ±¤Î³°¡×¤Èº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈ¸¶¤Î¿Í´Ö¤â¡¢¸«Êª¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¤Ê¤ó¤é¤½¤³¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤Æ±¤¸¿Í´Ö¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÞ¯Íî¤¿ÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿è¿Í¡£´î»°Æó¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÖÇä¤ì¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤ê¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿´î»°Æó¡£ËÜºî¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÍ·½÷¡¦Ä«´é¡Ê°¦´õ¤ì¤¤¤«¡Ë¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄÕ½Å¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é³Ú¤·¤¤¤Û¤¦¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ´î»°Æó¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬½ñ¤¯²«É½»æËÜ¤Î¼êÅÁ¤¤¡£Áð¹Æ¤òÆÉ¤ßÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤À¤±µººî½Ð¤·¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Á¡×¤ÈÍÆ¼ÏÌµ¤¯¡ÖÁ´Éô½ñ¤Ä¾¤·¡ª¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÄÕ½Å¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤í¡ª¡×¤È¸ÝÉñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ñ¤Ä¾¤·¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°ÍÍê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÄÕ½Å¤È´î»°Æó¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
°ìÈÖ¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¡ª¼Â¤Ï¤³¤À¤ï¤êÌÂ¤¤Çº¤ßÈ´¤¯ËÌÈøÀ¯±é
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¥¤¥Á¤Î¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦ËÌÈøÀ¯±é¡Ê»³ÅìµþÅÁ¡¿¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¡£¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¤Ä¤Ã¤¿¤¸¤å¤¥¡Á¤µ¡Á¤ó¡×¤È¡¢Å¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¤Ç¡ÖµÈ¸¶Í·¤Ó¡×¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡¢¡È»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤òÊú¤¨¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÀ¯±é¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¶ì¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¿è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢°ì¿ÍÌå¡¹¤È¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ÆÁÏºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤ò¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç·øÊª¤ÎÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Ë¸«È´¤«¤ì¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï²¶¤ÈÆ±¤¸¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÍè¤¤¡ª¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤é¤ì¡Ö·ù¤À¡ª¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇµñÈÝ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼Â¤ÏÌå¡¹¤ÈÇº¤à¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿ËÌÈøÀ¯±é¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
À¯±é¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè29²ó¡Ö¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡×¡£»³ÅìµþÅÁ¤Î·æºî²«É½»æ¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ù¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·àÃæ·à¤Ç¤Î¼Â¼Ì²½¤ÏÂ¿¤¤¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅìµþÅÁ¤¬±é¤¸¤ë¥â¥Æ¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¶â»ý¤ÁµØµ¤²°¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦±ðÆóÏº¤Ï¡¢¹û¤ì¤¿²Ö³¡¤È¶î¤±Íî¤Á¤·¤Þ¤¹¡£ÇÉ¼ê¤ÊÂ·¤¤¤ÎÃåÊª¤òÍè¤Æ¡¢Í·³Ç¤ÎÁë¤ò²õ¤·ÇÉ¼ê¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ë¤è¡Á¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤µ¤ËÂç¾Ð¤¤¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢38ÏÃ¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¡£ÄÕ½Å¤Î°ÍÍê¤Çºî¤Ã¤¿ËÜ¤Î¤³¤È¤Ç¤ª¾å¤ËÈ³¤»¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬¤ª¾å¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤µ¤é¤ËËÜºî¤ê¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜ¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤ò½¸¤á¤ÆÏÍ¤Ó¤Þ¤¹¡£
³§¤ËÄß¤ë¤·¾å¤²¤Ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖËÜ¤òºî¤ë¤Ê¤éÄ®Êô¹Ô½ê¤Î»Ø¿Þ¤ò¼õ¤±¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¡ÖÃÏËÜÌä²°¤¬°ìÀÆ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁð¹Æ¤òÄ®Êô¹Ô¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤®¤ã¤Õ¤ó¤È¤¤¤ï¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÌµÍýÊ¹¤±¤ë¤«¡ª¡×¤ÈÃÏËÜÌä²°¤¿¤Á¤¬·ãÅÜ¤¹¤ëÃæ¡¢¤¦¤º¤¦¤º¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µþÅÁ¡£
¤½¤³¤Ø¡¢Ž¢¤ª¤¦¡ª¤Á¤ç¤¤¤È¼ºÎé¤¹¤ë¤èŽ£¤È°ìÆ±¤ÎÁ°¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤¬½ÅÀ¯¤È½Õ¾Ï¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ó¤¸¤ã¡¢½õÂÀÅá¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÄï»Ò¤¬À¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢³§¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î»Õ¾¢Æó¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Ž¢²¶¤¿¤ÁÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ã¤«¤Ê¡©Ž£¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼Â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Â¦¤¬¼«¤é¡¢¡Ö²¶¤é¤¬¤½¤ì°ú¤¼õ¤±¤ë¤¼¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
µþÅÁ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Õ¾¢¤ÎÃËµ¤¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢¼«¤é¡ÖÄÕ½Å¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö²¶¡ÄÌá¤Ã¤ÆÁð¹Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¡£¡ÖÌÌÅÝ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µþÅÁ¤¬¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¶Ã¤¤Ä¤Ä¤âÄÕ½Å¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤½¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤ë¤â¤ó¡¢Íê¤à¤¼¡Ä¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¡ÖµþÅÁÀèÀ¸¡ª¡×¤È·É¾Î¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÌ´¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ò¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÏºîÉÊ¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¡¢¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¡È¿À¡É¤À¤Ã¤¿ÎøÀî½ÕÄ®
ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤³¤ÈÁÒ¶¶³Ê¤Ï¡¢½Ù²Ï¾®ÅçÈÍ°ìËüÀÐ¾¾Ê¿²È¤Î²È¿Ã¤ÇÎ±¼éµïÌò¡¢½ÅÌò²ÃÈ½¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
²«É½»æËÜ¤Î¸µÁÄ¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¼ò¾åÉÔÔ¿¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¶¸²Î»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç·øÊª¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤´¶¤¸¤À¤±¤ì¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÉ¾È½¤Ë¡£¤¤¤í¤¤¤í°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
ºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
½ÕÄ®¤Ï¡¢Ï·Ãæ¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¤ò¤¢¤Æ¤³¤¹¤Ã¤¿ËÜ¤¬Äê¿®¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤¤¡¢ºÇ½é¤Ï°úÂà¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤µ¤ì¤ª²È¤ä¼ç·¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÚÊ¢¤È¤¤¤¦Èá·àÅª¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éð»Î¤È¤·¤ÆÀÚÊ¢¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ö²³¤ËÆþ¤ì¤¿Æ¦Éå¡Ê¤Î³Ñ¡Ë¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤¿½ÕÄ®¡£
°ä½ñ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³§¤Ë¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×ÉôÊ¬¤Ë¡¢¡Ö²¸Ãå¤»¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÇË¤ë¾ìÌÌ¤Ï¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ç½ã¿è¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
½ÕÄ®¤Î»à¤òÄê¿®¤ËÅÁ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿¼ç·¯¤Î¾¾Ê¿¿®µÁ¡ÊÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ë¡£ÄÕ½Å¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Öµº¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¢¤òÀÚ¤é¤ì¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÀ¤¤È¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¿Ì¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¼ç·¯¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ÕÄ®¡£Âè47ÏÃ¡Øñ½Æ¬¤³¤ï¤¤¡Ù¤Ç¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¡¢½ÕÄ®¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¯¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÉÔ³Ð¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö½ÕÄ®¤Ï²æ¤¬¿À¡£ÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤Ï¿À¡¹¤Î½¸¤¦¤ä¤·¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÕÄ®¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
Ì¾¥»¥ê¥Õ¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ªŽ£¤Î»º¤ß¤Î¿Æ¡¦ÂÀÅÄÆîÀ¦
20ÏÃ¡Ö¿²¹û¤±¤Æ¸õ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶¸²Î»Õ¡¦ÂÀÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢½ª»Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ü¥í²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ë¡Ö¾ã»Ò¤¬ÇË¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢
¡Ö·ê¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÉÙ»Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤¢¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ê·ê¤¢¤Ê¤á¤Ç¤¿¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Û¤É¡£
ÌÀ¤ë¤¤ÆîÀ¦¤Ë¿¨È¯¤µ¤ìÃç´Ö¤Î¶¸²Î²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢°ì¸«¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤ÏÊ¸³Ø¤ÎÁÇÍÜ¤¬¤Ê¤¤¤È±Ó¤á¤Ê¤¤¶¸²Î¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¡Ö¶¸²Î¤ÏÎ®¹Ô¤ë¤¾¡¢²¶¤¬Î®¹Ô¤é¤»¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÌ¥¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆîÀ¦¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¡¢Ï·ÊÞ¤ÎËÜ²°¤È¤Þ¤À·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¼«Ê¬¤È¤ÎÎÏÎÌº¹¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡Ö¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Ï·ÊÞ¤ÎËÜ²°¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢¡ØºÙ¸«¡Ù¤¬ÀùÌß¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ã¤¢¡¢¡È¤½¤¦Íè¤¿¤«¡É¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµÈ¸¶ºÙ¸«¤òÇö¤¯¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ëºþ¿·¤·¤¿¤³¤È¡Ë
¡Ö¤ªÁ°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡È¤½¤¦Íè¤¿¤«¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË«¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤´¤È¤òÊÂ¤Ù¤Æ°Ö¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÄÕ½Å¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆîÀ¦¡£¤µ¤¹¤¬¿Íµ¤¶¸²Î»Õ¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÌ¾¥»¥ê¥Õ¤¬¤µ¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¿´¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¥Ò¥Ã¥ÈËÜ¤ÎÎÌ»º¤òÃ´¤Ã¤¿À¨ÏÓ¤Îºþ¤ê»Õ¡¦Ä¦¤ê»Õ¤¿¤Á
¤½¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÄÕ½Å¤Î¡Ö¿À¡¹¡×¤ÎºîÉÊ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¡¢¥×¥í¤ÎÄ¦»Õ¡¦À¢»Õ¡£Èà¤é¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¨¤âÊ¸¾Ï¤â£±Ëç¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡£
Ê¸¾Ï¤ä³¨¤òÈÄ¤ËÁ¡ºÙ¤Ë¹ï¤à¡ÖÄ¦»Õ¡×¤È»æ¤Ë»¤¤ê¿§¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡ÖÀ¢»Õ¡×¤¬¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¡¢»ÔÃæ¤Î¿Í¡¹¤ÏºîÉÊ¤ò¼ê¤Ëºþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¡¢¡ÈËÜ¡É¤ä¡È³¨¡É¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦Ä¦»Õ¡¦À¢»Õ¤¬¤¤¤Æ¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£·²ó¡Ö¹¥µ¡ÅþÍè¡Øäá¡Ê¤Þ¤¬¤¡Ë¤Î²Ö¡Ù¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÏÓÍø¤ÎÄ¦»Õ¡¦»Í¸ÞÏ»¡ÊÈî¸å¹î¹¡Ë¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
ºÇ½é¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ÎÌµÍý¤Ê°ÍÍê¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê³ä¤Î°¤¤»Å»ö¼õ¤±¤é¤ì¤Ã¤«¡ª¤Ù¤é¤Ü¤¦¤á¡×¤ÈÅÜ¤ê¡¢µ¢¤ì¤ÈÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖµÈ¸¶¤ÎÂç±ã²ñÉÕ¤¤Ç¡×¤ÈÄÕ½Å¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¾¦ÃÌÀ®Î©¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÌÌÇò²á¤®¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Âè17ÏÃ¡ÖÍð¤ìºé¤±ýÍè¤Îºù¡×¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤Ï»Í¸ÞÏ»¿ÆÊý¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤¬±Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÇ¯ÊðÀ©¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÕ½Å¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡Ö±ýÍèÊª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬åºÎï¤Ë½Ð¤ÆÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡È¸Ç¤¤ºù¤ÎÌÚ¡É¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÆÊý¡£»Å»ö¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÐÈ¤Ç»ØÀè¤ò²¹¤á¤Æ¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈÇÌÚ¡¢ºù¤Î¤¤¤¤¤â¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ç¤¯¤Æ¤Æ¤§¤Ø¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö²¸¤ËÃå¤í¤è¡¢±ýÍèÊª¤Ï»ú¤¬åºÎï¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ä¹»ý¤Á¤·¤Í¤§¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¡¡×
Ä¦»Õ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÄÕ½Å¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤Ä¦»Õ¤Î²ñÏÃ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÕ½Å¤ÎÌµÍý¤ÊÃíÊ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿À¢»Õ¡ÊÅÄÃæ¸÷¡Ë¤Ï¡¢²ÎËû¤ÎÂç¼ó³¨¤ò±ÀÊìÀ¢¤Ë¤·¤ÆÌò¼Ô¤Î³¨¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌµÍýÆñÂê¤ò¼Â¸½¡£»æ¤Ë»¤¤ê¤¢¤²¤ë¤È¤¤Î¿§ºÌ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÀ¯¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿À¢»Õ¡¦¼·Ê¼±Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ»73Ç¯¤ÎËÜÊª¤ÎÀ¢»Õ¤Î¾¾ºê·¼»°¤µ¤ó¤Ç¡¢Æ²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈËÜ¡É¤Ï¡Ö¿À¡¹¡×¤ÎÁíÎÏ¤Î»òÊª¡£
ÄÕ½Å¤Î¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¼õ¤±¤¿²¸¤È·Ã¤ß¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹Ì½ñÆ²¤òÆüËÜ°ì¤ÎËÜ²°¤Ë¤¹¤ë¤·¤«Æ»¤¬¤Í¤¨¤ó¤Ç¤µ¡×¤È¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¸¤¬²¸¤ò¸Æ¤ÖÏÃ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Î»×¤¤¡¢¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ ¸²¡Ë¤Î»×¤¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ì½ñÆ²¤ò»Ù¤¨¤¿°¦¤¹¤Ù¤¡Ö¿À¡¹¡×¤¿¤Á¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê