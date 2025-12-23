冬季路面に確かな制動性能！ヨロズ物流「CHAOYANG」スタッドレスシリーズ

ヨロズ物流は、2025年冬の売れ筋モデルとして「CHAOYANG（チャオヤン）」ブランドのスタッドレスタイヤ4種を発表。

冬季路面で求められる確かな制動性能と安定したトラクションを軸に、現場目線で厳選されたラインアップです。

ヨロズ物流「CHAOYANGスタッドレスタイヤ」

発表時期：2025年冬

展開モデル：NS785、NZ788、NZ780、NZ782

販売場所：全国の代理店・販売店ネットワーク

この夏から秋にかけて市場から特に評価の高かったモデルを厳選し、2025年冬の売れ筋として展開する本シリーズ。

選定にあたっては、取締役事業部長である栗岡史郎氏が現場目線での視点を重視し、冬季路面での「確かな制動性能」と「安定したトラクション」を備えた4モデルをピックアップしています。

CHAOYANGのトラックタイヤは、北欧地域をはじめとする寒冷地ですでに使用実績があり、アイスバーンや積雪路面といった厳しい環境下でも安定した走行性能を発揮。

中国本社であるZCラバー社からの報告に基づき、低温下でのゴムの柔軟性、雪や氷の排出性、トラクション性能を重視した設計が特徴です。

NS785

積雪路面での安定走行を追求したウインターモデル。

冬季の物流現場で求められる「安定性」と「安全性」を高いレベルで実現するよう設計されており、広く深い周囲溝を配置することでタイヤが雪や氷をしっかりと排出します。

路面との接地を最適化し、滑りやすい路面でも確かなグリップを維持できるよう排雪性と制動力の向上を両立。

低温環境で硬化しやすいゴムの性質に対応するため、特定のトレッド化合物を採用しており、外気温が大きく下がる状況でもゴムの柔らかさを保ちます。

トラクション性能・操作性・乗り心地を高い水準で維持し、降雪地域や早朝・深夜の低温下での走行においても高い信頼性を確保しています。

NZ788

積雪・湿潤路面での安定性と耐久性を高めたハイパフォーマンスモデル。

冬季の不安定な路面状況においてもドライバーが安心して走行できるよう開発されており、特筆すべきは接地面積をしっかり確保する「広いトレッド設計」です。

直進安定性を高めるとともに、湿気を含んだ路面や積雪路面でもタイヤが路面を捉える力を大きく向上。

コーナリング時の安定感も高く、日常の輸送から長距離運行まで幅広く対応できる仕様です。

通常より深い「超深度トレッド」を採用しており、トレッドゴムの摩耗を抑えることでタイヤの寿命を長く保つ設計。

頻繁に交換が難しい大型車両にとってコスト面でのメリットが大きい点も魅力です。

オープンショルダー溝はトレッド寿命に影響を与えることなく追加のグリップ力を発揮するよう最適化され、雪・泥・水を的確に捉えて走行中の安定感をさらに高めます。

タイヤ内部には「3D サイプ」を導入し、細かい切れ込みがタイヤ全体の変形をコントロールすることで優れた牽引力と制動力を実現。

滑りやすい冬季路面でも確かな制動性能を発揮し、積載時や急な減速が必要な場面でも頼れる設計です。

グリップ力、寿命、安定性の3つを高いレベルで両立した、冬季向けのバランスに優れたモデルといえます。

NZ780

冬季の安定した走行を支えるバランス型ウインターモデル。

乾燥路から雪道・凍結路まで幅広い環境に対応できるよう設計されたオールラウンドモデルであり、トレッドに配置された「強力な噛み付きエッジ」が特徴です。

滑りやすい路面でもしっかりと路面を捉えることで優れたトラクションを発揮し、冬場の発進・制動・カーブ走行などあらゆるシーンで高い安定性を提供。

特殊なトレッドコンパウンドが低温下でも性能を維持しながら、濡れた路面でのグリップを損なわないよう設計されており、冬季性能だけでなく経済性も兼ね備えています。

雨・雪・低温など天候の変化が激しい運行ルートでも安心して使用でき、タイヤ寿命のバランスも優秀。

広く設計されたオープンショルダーが雪や水分をしっかり排出しつつ、トレッド寿命を損うことなく追加のトラクションを提供。

耐久性・排水性・グリップ性能を高いレベルで両立し、冬季の輸送において求められる確かな安定感を支えます。

NZ782

冬季の悪路に強い安定性と確かなトラクションを両立したモデル。

冬季の輸送現場で求められる「確かなグリップ」と「悪路での安定性」を両立しており、深く刻まれたジグザグ型のトレッドパターンと鋭いエッジが路面をしっかり捉えます。

乾燥したアスファルトはもちろん、積雪路面や凍結路面でも優れたトラクション性能を発揮。

特に滑りやすい環境下での走行姿勢が安定するよう設計されており、冬季特有のヒヤリとする場面を大幅に減らすことが可能です。

低温によってゴムが硬化しやすい環境を想定し、特殊なトレッドコンパウンドを採用。

外気温が下がっても柔軟性を維持できるため路面追従性が損なわれにくく、安定したグリップ力と耐摩耗性を両立します。

ウェット路面や圧雪路でもしっかりとタイヤが路面に噛みつく感覚が得られ、寒冷地での輸送には非常に心強いモデル。

ワイドなオープンショルダーデザインを備え、雪・泥・水の排出効率が高く、深いわだちやぬかるみなどでもスムーズなトラクションを維持します。

排雪性に優れた構造でありながらトレッド寿命を犠牲にしない点も大きな魅力。

耐久性と走行安定性の両立を目指し、長距離輸送でも安心して使用できる仕様に仕上がっています。

長距離輸送から日常の配送業務まで、幅広い運行シーンに対応するCHAOYANGスタッドレスタイヤ。

現場目線で厳選された4モデルが、この冬の物流を足元から支えます。

ヨロズ物流「CHAOYANGスタッドレスタイヤ」の紹介でした。

