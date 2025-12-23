野手にとって長い冬の時代である。

ハッキリした村上宗隆の微妙な評価 ホワイトソックスと「2年54億円契約」も当初の想定大きく下回る

21日、ホワイトソックスと交渉中だと米メディアで報じられたヤクルトの村上宗隆（25）。交渉期限は日本時間23日の午前7時。ポスティングによる念願のメジャー移籍で、果たしてどれだけの額を手にできるのか。

米メディアによる予想金額は徐々にトーンダウンしている。「スポーツ・イラストレイテッド」は今年8月、「総額2〜3億ドル（約314〜471億円）規模の契約になるだろう」と報道。それが11月に入ると、移籍情報を専門に扱う「トレード・ルーマーズ」が「最大8年1億8000万ドル（約283億円）」と下方修正。「ラウンドテーブル・スポーツ」は去る21日、「最新情報だと年俸は1500万ドル（約23億円）にも届かないだろう」と、過去最安値をつけた。

村上のヤクルトでの年俸は6億円。日本でプレーし続けるより遥かに稼げることは間違いないにせよ、22年に三冠王に輝き、首位打者や本塁打王、打点王、最高出塁率を合わせてタイトルを8個も獲得した村上でさえも、この扱いだ。

現在、メジャーでプレーする日本人選手は大半が投手。野手は鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）、二刀流の大谷（ドジャース）のみ。これは近年の日本球界の「投高打低」とも無関係ではないだろう。



今季の首位打者はセ・パ両リーグともに3割をギリギリ超えた程度。セの打率.309（広島・小園）はリーグ別歴代首位打者のワースト2位。パの.304（ソフトバンク・牧原）は同ワースト記録だ。かつて千賀（現メッツ）は「打・守と2つの練習をこなす野手は、投手の進化に追いつけない。3割打者がいなくなる日がくる」と話していたが、その“予言”が現実のものとなりつつある。

本塁打も減少の一途を辿っている。今季、セ6球団の総本塁打は543本。1球団あたり平均約90本だ。パは553本で平均約92本。いずれも昨季より増えたものの、近年では「飛ばない統一球」に揺れた2011、12年に次ぐ低空飛行だ。

「ここ何年かは再び『飛ばないボールが導入されているのでは』と囁かれている。その真偽はともかく、投手の防御率は数年で飛躍的に向上した。防御率2点台で最優秀投手のタイトルを獲得したのは、セが22年の阪神・青柳、パは20年のソフトバンク・千賀が最後。ここ2、3年は各球団のエース級なら、防御率1点台はザラです」（球界関係者）

近年は投手のメジャー志願者が急増。オリックスの田嶋や、実働年数の浅い阪神・才木、ソフトバンクの杉山らが米球界移籍を球団に訴えている。

村上と同じく今オフ、ポスティングでメジャー挑戦を目指す西武・今井は、高額契約は濃厚と見られる。決して資金力が豊富とはいえないホワイトソックスまでも獲得に参戦した村上との差は歴然だ。

日本人野手は海の向こうでも投高打低の評価に苦しんでいるといえそうだ。

ところで西武にとって今井の放出には「厄介払い」の側面があったという。いったいどういうことか。球団周辺から「若手に悪影響を与えかねない」という声まで聞こえてくるほどの素行問題とはどのようなものなのか。

