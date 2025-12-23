全国食肉事業協同組合連合会は、食肉販売店での新しい食肉惣菜の開発を目的とした「令和7年度 食肉惣菜創作発表会 ミートデリカコンテスト 全国大会」を開催します。

国産食肉（牛肉・豚肉・鶏肉）を主材料としたアイデアにあふれる惣菜レシピを競う本大会には、全国25道府県より1,273作品の応募がありました。

開催日時：令和8年1月10日(土)9:30〜15:00

会場：服部栄養専門学校(本館)東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-4

主催：全国食肉事業協同組合連合会

後援：農林水産省畜産局、独立行政法人 農畜産業振興機構

協力：道府県食肉事業協同組合・連合会

出場者：25名

本コンテストは、手軽に作れる新しい食肉惣菜のアイデアを広く公募し、食肉惣菜の普及と開発を促進するものです。

全国各地で行われた地区予選の最優秀賞者25名が一堂に会し、制限時間60分の中で調理を行います。

審査のポイントは「食肉の特性を活かしているか」「普及性は高いか」「味・アイデアに優れているか」など。

食のプロフェッショナルによる厳正な審査を経て、農林水産大臣賞をはじめとする入賞8作品が選出されます。

審査委員構成

審査委員長：佐藤 月彦（服部栄養専門学校 調理技術部シニアアドバイザー）

審査委員：堀江 ひろ子（料理研究家）

審査委員：渥美 まゆ美（フードコーディネーター／料理家／管理栄養士）

審査委員：ジョーさん。（料理研究家）

各賞および褒賞

1位：農林水産大臣賞（副賞：旅行券20万円）

2位：農林水産賞畜産局長賞（副賞：旅行券8万円）

3位：独立行政法人農畜産業振興機構理事長賞（副賞：旅行券5万円）

4位：全国食肉事業協同組合連合会会長賞（副賞：旅行券3万円）

審査委員特別賞：4名（副賞：お肉のギフト券2万円）

全国大会参加賞：17名（副賞：お肉のギフト券5千円）

大会スケジュール

8:30 受付

9:30 開会式

10:00 調理開始（国産食肉を使ったアイデア惣菜・調理時間60分）

11:00 試食審査

12:00 出場者試食

12:30 発表会

14:00 表彰式

15:00 終了予定

全国の精鋭が集まり、食肉惣菜の新たな可能性を切り拓く熱い戦いが繰り広げられます。

アイデアと技術が詰まった新しい惣菜の誕生に注目です。

