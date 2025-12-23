波瑠と高杉真宙が結婚 2023年にラブコメ『わたしのお嫁くん』で初共演【コメント全文】
俳優の高杉真宙と波瑠が23日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。
【写真】この時からお似合い！ 波瑠＆高杉真宙『わたしのお嫁くん』クランクアップショット！
2人は、2023年に波瑠が主演を務めたドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で初共演。本作は、仕事を完璧にこなし、同僚たちからも憧れの存在でありながらも“ズボラ女子”の一面をもつ主人公・速見穂香（波瑠）が、あることをきっかけに、会社の後輩で家事が圧倒的に得意な“家事力最強男子”山本知博（高杉）を嫁に迎えるという“社会派ラブコメディー”だった。
【コメント全文】
関係者の皆様
いつも応援してくださっている皆様
私ごとで大変恐縮ではありますが、
この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。
仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。
未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
令和7年12月23日
高杉真宙
波瑠
