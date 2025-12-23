日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２３日に放送され、コメンテーターの経験談にスタジオが騒然となる場面があった。

この日は「山里亮太のジカギキ 街の人がニュースに物申す！」のコーナーでＭＣの山里が街の人の今年のニュースをインタビューしたＶＴＲを紹介。その中には来年３月に行われるＷＢＣの観戦チケットが当たったという人がいた。

これにコメンテーターで出演したＥＸＩＬＥでＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの佐藤大樹が「実は２年前に山本由伸選手と一緒にごはんに行かせていただいたんです」とドジャース・山本由伸投手と食事したことを明かした。これにスタジオ出演者は「ええええ？！」とビックリ。

佐藤は「これからメジャー行くために頑張っているということをしっかり聞けて、普段のトレーニングや食事制限の話も聞いたので、こんなに今年ご活躍されると思っていなかったので、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と当時を振り返り、今年ドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）連覇に大貢献し、ＷＳのＭＶＰに輝いた山本をたたえた。

山里は「とんでもないエピソード持ってるじゃな〜い！」とうらやましそうだった。