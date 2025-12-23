アロフト東京銀座の「The WAREHOUSE」にて、いちご狩り気分で楽しめる「いちごの収穫祭」を開催。

5ヶ月にわたって開催され、第1弾ではフレッシュいちごを味変しながら堪能できます☆

アロフト東京銀座「The WAREHOUSE」いちごの収穫祭

期間：2025年12月22日（月）〜2026年5月31日（日）

第1弾 2025年12月22日（月）〜2026年2月28日（土）

時間：平日ランチ 11:30〜15:30（L.O.14:00）、土日祝ランチ 11:30〜16:30（L.O.15:00）※90分制

料金：サラダバーといちごの収穫祭 5,000円（税・サ込）

※サラダバーとのセット注文が必須、いちごの品種は仕入れ状況により変更の場合があります

場所：The WAREHOUSE（2F）

予約：Webサイト

※2026年3月1日（日）からの第2弾詳細は、後日改めてプレスリリースを配信予定

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」の「The WAREHOUSE」にて「いちごの収穫祭」を開催。

5ヶ月にわたって、いちごの魅力を満喫できます！

幕開けとなる第1弾では、フレッシュないちご食べ放題に加え、7種類のソースやトッピングで“味変”を楽しめる贅沢なプランが登場。

フレッシュいちごは「紅ほっぺ」と「かおり野」の2品種を用意し、心ゆくまで堪能できます☆

さらに、数量限定で人気品種「あまおう」と希少な「ミルキーベリー」も提供。

贅沢なラインナップで、いちご好きにはたまらないひとときを過ごせます。

注目ポイントは、味変しながら“無限いちご”を楽しめる7種類のソース＆トッピング。

定番の練乳に加え、チョコレートソースやいちごチョコレートソース、ホワイトチョコレートソースが用意されます。

さらに、アラザンやハートカラースプレー、チョコクランブルなどSNS映えするデコレーションも可能です！

自分だけのオリジナルいちごスイーツを作りながら、遊び心あふれる体験が楽しめます。

銀座の中心で、まるでいちご狩りに訪れたかのような体験ができる内容です☆

味変しながら“無限いちご”を楽しめる、フレッシュいちごの食べ放題も。

アロフト東京銀座「The WAREHOUSE」の「いちごの収穫祭」は、2025年12月22日〜2026年5月31日まで開催です！

