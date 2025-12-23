目黒蓮、“めめの朝”の姿を披露＆2026年の小さな目標を語る 最新の自炊事情、体づくり、ワンちゃん…『ESSE』表紙
Snow Manの目黒蓮が、来年1月5日発売の『ESSE』2月号（扶桑社）の表紙を飾る。
【表紙】至近距離で…まっすぐ見つめる目黒蓮
目黒が同誌の表紙を飾るのは2度目。話題作への出演が続き、ますます注目が集まるなか、日常を切り取ったような撮り下ろし写真のほか、インタビューでは、2月公開の映画『ほどなく、お別れです』での裏話や、自身の暮らしについても語り、目黒の素顔に迫った内容となる。
クッションとたわむれたり、コーヒーでほっとひと息ついたり、トーストをかじったりと、“めめの朝”をイメージした写真が多数。モーニングルーティン、最新の自炊事情、体づくり、2026年の小さな目標…。一緒に暮らしている気分になれる。
インタビューでは「2026年の小さな目標は、うちはワンちゃんがいるので、遊べる時間を少しでも増やしたいですね。夜はいつも、一緒にリビングのソファで寝ています。うちのソファ、寝心地がよくてお気に入りなんですよ。一緒にいられる時間は限られているから、悔いのないように思い出をたくさんつくりたいです」と語っている。
【表紙】至近距離で…まっすぐ見つめる目黒蓮
目黒が同誌の表紙を飾るのは2度目。話題作への出演が続き、ますます注目が集まるなか、日常を切り取ったような撮り下ろし写真のほか、インタビューでは、2月公開の映画『ほどなく、お別れです』での裏話や、自身の暮らしについても語り、目黒の素顔に迫った内容となる。
クッションとたわむれたり、コーヒーでほっとひと息ついたり、トーストをかじったりと、“めめの朝”をイメージした写真が多数。モーニングルーティン、最新の自炊事情、体づくり、2026年の小さな目標…。一緒に暮らしている気分になれる。
インタビューでは「2026年の小さな目標は、うちはワンちゃんがいるので、遊べる時間を少しでも増やしたいですね。夜はいつも、一緒にリビングのソファで寝ています。うちのソファ、寝心地がよくてお気に入りなんですよ。一緒にいられる時間は限られているから、悔いのないように思い出をたくさんつくりたいです」と語っている。