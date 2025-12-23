“全員年男”ACEes、開運特集『Hanako』グラビアに登場 2026年への決意語る「腹を決めて活動をしている」
ジュニアグループ・ACEesが、26日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』2026年2月号（マガジンハウス）のグラビアに登場する。全員午年生まれ、2026年の年男であるACEesが「眼福インタビュー 年男、いい男。」と題して、「良運を掴む 新・開運術」特集に登場。美麗な着物姿で、新年への決意を語る。
今号では、同誌が識者と調べた今こそ目指すべき日本の聖地、開運するための作法、またときには頼りたい（!?）街の占い体験談も。新年を前向きな気持ちで迎えるために、開運の旅を提案する。
着物姿で麗しくも、互いにかける言葉は少年のようにみずみずしい。そのアンバランスさも魅力な、旬真っ盛りのときを捉えるグラビアに。新しい年を跳ね馬のようにゆく、決意の言葉も語れる。
■編集部コメント
Hanako2026年2月号では、新しい年を気持ちよく過ごすための、さまざまな「開運術」を紹介しています。
2025年2月にグループを結成したACEesの皆さんは、メンバー全員が午年生まれで2026年の年男。またお名前にはそれぞれ「飛」「登」「竜・龍」とパワーを感じる漢字がずらり。開運特集とのご縁を感じ、その運にあやかりたいとオファーしました。
撮影は「ホテル椿山荘東京」の庭園や茶室にて。タイトルに「眼福インタビュー」と名付けたのもきっと皆さんに納得いただけるであろう美麗な着物姿を披露してくれました。「うつむいた横顔にはらっとかかる髪がいい」「着物の襟元からたくましくて綺麗な首筋が…」など、照れながらも互いに褒め合うコメントに注目です。
撮影合間には、今号が「開運特集」と聞いて「開運大好きー！」と盛り上がったり、撮影合間に何やら輪になってわいわいお話ししていたり。その天真爛漫さと、カメラ越しに見せる色気との大きなギャップも（本当に一瞬で切り替わるのです）、撮影の様子を想像しながらお楽しみいただけたらうれしいです。
インタビューでは、神様に仕える馬を神馬（しんめ）と呼ぶことから、午年の彼らに「アイドルにとってのシンメとは？」を語ってもらったり、2026年への決意の言葉も聞きました。「今は結果を重ねることが大事」「腹を決めて活動をしている」など、真っ直ぐで熱い思いをぜひ誌面から受け取ってください。
今号では、同誌が識者と調べた今こそ目指すべき日本の聖地、開運するための作法、またときには頼りたい（!?）街の占い体験談も。新年を前向きな気持ちで迎えるために、開運の旅を提案する。
■編集部コメント
Hanako2026年2月号では、新しい年を気持ちよく過ごすための、さまざまな「開運術」を紹介しています。
2025年2月にグループを結成したACEesの皆さんは、メンバー全員が午年生まれで2026年の年男。またお名前にはそれぞれ「飛」「登」「竜・龍」とパワーを感じる漢字がずらり。開運特集とのご縁を感じ、その運にあやかりたいとオファーしました。
撮影は「ホテル椿山荘東京」の庭園や茶室にて。タイトルに「眼福インタビュー」と名付けたのもきっと皆さんに納得いただけるであろう美麗な着物姿を披露してくれました。「うつむいた横顔にはらっとかかる髪がいい」「着物の襟元からたくましくて綺麗な首筋が…」など、照れながらも互いに褒め合うコメントに注目です。
撮影合間には、今号が「開運特集」と聞いて「開運大好きー！」と盛り上がったり、撮影合間に何やら輪になってわいわいお話ししていたり。その天真爛漫さと、カメラ越しに見せる色気との大きなギャップも（本当に一瞬で切り替わるのです）、撮影の様子を想像しながらお楽しみいただけたらうれしいです。
インタビューでは、神様に仕える馬を神馬（しんめ）と呼ぶことから、午年の彼らに「アイドルにとってのシンメとは？」を語ってもらったり、2026年への決意の言葉も聞きました。「今は結果を重ねることが大事」「腹を決めて活動をしている」など、真っ直ぐで熱い思いをぜひ誌面から受け取ってください。