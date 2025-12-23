新人ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、米「NBAクロスオーバー・コンサート・シリーズ」のメインゲストとして舞台に立つ。この公演で、K−POPアーティストが出演するのは、初めてで、来年2月12日にロサンゼルス・コンベンションセンターで開かれる。NBA公式ホームページなどで23日までに発表された。

同イベントは、2026NBAオールスター週間に開かれる音楽公演。スポーツと文化、音楽、ファッションを組み合わせたエンターテインメントイベント「NBAクロスオーバー」の一環として開かれる。

CORTISは来年2月12日から15日までの4日間開かれるフェスティバルの初日「Opening Night」を飾る。他に、グラミー賞3冠のリュダクリス、世界的なラッパー・シャブージーらもメインゲストとして公演するほどのイベントで、CORTISは世界的なミュージシャンと肩を並べることになった。

NBAは「CORTISは、境界を超える独創的なアーティスト。枠に縛られない芸術性と全世界的な影響力を備えた彼らは『NBAクロスオーバー』とオールスターの革新的な精神とつながっている」と説明した。