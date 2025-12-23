Kvi Babaのフリーライブ、歌舞伎町公演は混雑発生で中止→大阪も開催断念 2公演あわせて発表
ラッパーのKvi Babaが出演を予定していたフリーライブ『Kvi Baba／Christmas Free Live 2025』の東京・大阪公演が、ともに中止となった。22日に開催予定だった東京・新宿の歌舞伎町タワーでの公演、そして24日に予定されていた大阪・心斎橋での公演が、公式SNSを通じてあわせて発表された。
22日、東京公演が混雑発生のため中止となり、その後、大阪公演も中止が決定された。公開された文書では、東京公演の状況を踏まえたうえで「ご来場の皆様および周辺地域の皆様の安全を最優先に考慮」した判断であると説明。「誠に残念ではございますが、やむを得ず大阪公演も中止とさせていただく判断に至りました」と報告されている。
Kvi Babaは同日、自身のXを通じて東京公演の中止を謝罪。「今日は本当に楽しみにしてくれていた皆さん。直前での中止になってしまった事ごめんなさい」と投稿し、「想定以上に人が集まり、一人一人の安全を最優先にした結果中止となってしまいました」と経緯を説明。「また必ず、最高の形で会いに行きます」とメッセージを送った。
東京公演は、22日午後7時より新宿・歌舞伎町タワーで開催予定だった。SNSでは現地の混雑状況を伝える写真や動画の投稿も見られ、注目を集めていた。
