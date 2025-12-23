EXIT・りんたろー。『M-1』で「ゲロでるくらいかっこよかったー」“芸人”明かす ナイツ・塙も絶賛「代わりいる？」
お笑いコンビ・EXITのりんたろー。が、23日までに自身のXを更新。21日に行われた『M-1グランプリ』について思いをつづった。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
りんたろー。は、「みんなくそカッコよかった やっぱ漫才って痺れるなぁ！！」と出場者や、「山内さんのドンデコルテ渋かったなぁ 駒場さんはいまだに主戦場を劇場にしてるだけあってならではの審査えぐし」と審査員を絶賛。「漫才師最高！芸人最高」と称賛した。
また、「今田さんの『失格』と『剥奪』の声量と間までゲロでるくらいかっこよかったー 芸人かっこよ」と、司会を務めた今田耕司の“名裁き”を絶賛した。
今田の『M-1』での名司会ぶりについては、審査員を務めたナイツ・塙宣之も自身の冠番組ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）で絶賛。「今田さんがやっぱりすごいよ。今田さんがいなかったらもう…代わりいる？」「俺毎年、言ってるの。今田さんのすごさを。ただどの媒体もあんまり書いてなくて。今田さんってすごいじゃん！」「完璧じゃん。なんでどの媒体も書かないの！って思う」と興奮気味に熱弁をふるっていた。
なお、EXITはコンビを結成した2017年から同大会に出場。19年から7年連続で準々決勝で敗れている。
