歌手の倖田來未（43）が23日までにインスタグラムを更新。夫でミュージシャンのKENJI03（ケンジスリー）との結婚記念日を迎え、思いをつづった。

倖田は「日付を跨いでしまいましたが、結婚記念日でしたー！」と報告。夫に寄り添った仲むつまじいツーショットは家族写真を公開し、「丸14年！もう15年目かーー早いものですね。そりゃ息子も身長あたし超えますわ笑笑」としみじみとつづった。

続けて「これからも私の知らないことを教えてください けんちゃんの言うことは、間違いない。だいたいな、笑笑」と夫へのメッセージをつづり、フォロワーからは祝福コメントが相次いだ。

倖田は2011年12月、BACH−ON（バックオン）のボーカル・ギターとして活動するKENJI03との結婚を発表し、12年7月に第1子となる男児を出産した。9月13日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演した際には、子どもについて尋ねられ「もう中学1年生、13歳になっちゃって」「昨日も一緒にプロレス行ってたんですけど、プロレスラーになりたいって。プロレスラーかミュージシャンっていう」などと話していた。