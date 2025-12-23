プレミアリーグも前半戦が終わろうとしている。元リヴァプールのジェイミー・キャラガー氏は、『Monday Night Football』で今季ここまでのベストイレブンを選出した。



『Daily Mail』はこれに対し、「キャラガーは残酷な決断をし、チェルシーファンに謝罪した」と報じた。MFモイセス・カイセドが選ばれなかったためだ。



キャラガー選出のミッドフィールドはデクラン・ライス（アーセナル）、グラニト・ジャカ（サンダーランド）、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）で構成されていた。「チェルシーファンには申し訳ない・デクラン・ライスの方がカイセドより優れているだけだ」とキャラガー氏は語っている。





ここまで素晴らしい活躍を披露しているカイセドはすでに3ゴールを記録し、まさに中盤の要といえる存在だ。しかし活躍が素晴らしいのはライスも同じ。キャラガー氏のなかではライス＞カイセドということのようだ。キャラガー氏選出のベストイレブンは以下の通り。なお、リヴァプールの選手はひとりも選ばれていない。GK：ロビン・ルフス（サンダーランド）DF：ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）DF：マーク・グエイ（クリスタル・パレス）DF：ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）DF：リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）MF：グラニト・ジャカ（サンダーランド）MF：デクラン・ライス（アーセナル）MF：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）FW：アントワーヌ・セメンヨ（ボーンマス）FW：モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）FW：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）