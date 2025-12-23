ライスはカイセドより優れている？ キャラガー氏の今季ベストイレブンに入らず「チェルシーファンには申し訳ない」
プレミアリーグも前半戦が終わろうとしている。元リヴァプールのジェイミー・キャラガー氏は、『Monday Night Football』で今季ここまでのベストイレブンを選出した。
『Daily Mail』はこれに対し、「キャラガーは残酷な決断をし、チェルシーファンに謝罪した」と報じた。MFモイセス・カイセドが選ばれなかったためだ。
キャラガー選出のミッドフィールドはデクラン・ライス（アーセナル）、グラニト・ジャカ（サンダーランド）、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）で構成されていた。「チェルシーファンには申し訳ない・デクラン・ライスの方がカイセドより優れているだけだ」とキャラガー氏は語っている。
キャラガー氏選出のベストイレブンは以下の通り。なお、リヴァプールの選手はひとりも選ばれていない。
GK：ロビン・ルフス（サンダーランド）
DF：ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）
DF：マーク・グエイ（クリスタル・パレス）
DF：ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
DF：リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）
MF：グラニト・ジャカ（サンダーランド）
MF：デクラン・ライス（アーセナル）
MF：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
FW：アントワーヌ・セメンヨ（ボーンマス）
FW：モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
FW：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）