²÷¿Ê·â¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óMF¥¸¥ã¥«¤Î³ÍÆÀ¡¡¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¿´¤¬Æ°¤¤¤¿
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³ÊÁÈ¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤ëÂç·òÆ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ïºòµ¨¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾º³Ê¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤À¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨2Éô¤Ç16¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ100¤ò²Ô¤¤¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤À¡£2Éô¤Ç¸«¤»¤¿·ø¼é¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢»ÄÎ±¤Ø¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¸½ºß19°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡ØESPN¡Ù¤¬ÀäÂÐ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óMF¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¤À¡£
¥¸¥ã¥«¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¾º³ÊÁÈ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤ÊÁªÂò»è¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¥¸¥ã¥«¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤ê¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ê¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥É¥ì¥Õ¥å¥¹»á¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥«¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¿²¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤é3²ó¡¢4²ó¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤³¤ìÃ¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£Èà¤Ï¥¥ê¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥É¥ì¥Õ¥å¥¹¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í´Ö¤¬¤¢¤ó¤ÊÃÙ¤¤»þ´Ö¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÏÌµ¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡×
º£²Æ¥¸¥ã¥«¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥ß¥é¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥«¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ËÄê½»¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥ß¥é¥ó¤Ï¡Ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤è¤ê¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÁªÂò»è¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¡¢·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
º£¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¥¸¥ã¥«È´¤¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥«¤Ï¤¹¤°¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤Ï»ÄÎ±¤«¤é²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁ°È¾Àï¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¡£