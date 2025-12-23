リニューアル工事の進捗具合を確認

広島県呉市の大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）は2025年11月22日、一般応募者を対象に「大和ミュージアムリニューアル工事見学ツアー第2弾」を実施しました。

【漁船が引き揚げた“新資料”って!?】改修中の大和ミュージアム見学ツアーの様子（写真で見る）

大和ミュージアムは、館内のリニューアル工事のために2025年2月17日から2026年3月末まで休館となっています。今回のツアーでは、参加者はリニューアル工事中の大和ミュージアムに入館し、全面改修する3階の科学技術展示室や10分の1戦艦「大和」を、呉市学芸員の解説付きで見学しました。

このうち、リニューアル後の科学技術展示室には航空機用エンジンや艦艇用エンジン、さらに砲弾など貴重な遺物が展示される予定で、ツアー参加者は一式陸上攻撃機などに搭載された火星エンジン二一型や、新収蔵品となる水雷艇用の三段膨張エンジン、さらに北海道沖で引き揚げられ2023年に新収蔵された40口径3インチ砲や、36cm徹甲弾などを見学しました。

このほか、現在行われているリニューアルでは、混雑解消のためのエントランス改修やミュージアムショップ棟の建設、さらにウォール型展示ケースやユニバーサルデザインの導入、デジタルコンテンツの充実などが図られるとのことです。

ちなみに、大和ミュージアムの休館期間中の臨時施設として、JR呉駅から徒歩5分ほどの場所にあるホテル「ビュー・ポートくれ」1階に「大和ミュージアムサテライト」がオープンしています。そして、12月15日からは、このビュー・ポートくれと中央桟橋、レクレ館前などを結ぶ自動運転EVバス「NAVYA EVO」の運行が開始されています。