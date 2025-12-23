女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚を発表した。波瑠と高杉が共演した2023年4月期のフジテレビ「わたしのお嫁くん」で、波瑠演じた主人公の両親役に共演が集まっている。

2人はそれぞれインスタグラムで連名で記された文書の画像を投稿。文書には「関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様」として「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告した。

出会いは「わたしのお嫁くん」での共演。波瑠が敏腕キャリアウーマンながら私生活はズボラな主人公を、高杉が家事が得意で主人公に“お嫁くん”として迎えられる後輩社員を演じ、新たな男女の在り方を描いた新感覚のラブコメディーとして話題となった。その後、2人とも大好きなオンラインゲームで親交を深めていった。

近年でドラマ共演をきっかけに結婚したビッグカップルの1組が、16年のTBSドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」で共演した女優の新垣結衣と歌手で俳優の星野源。新垣×星野の“逃げ恥婚”と波瑠×高杉の“お嫁くん婚”には大きな共通点がある。どちらも主人公の父親役を俳優の宇梶剛士、父親役を女優の富田靖子が演じている。「逃げ恥」では新垣演じる主人公の両親役を宇梶と富田、「お嫁くん」では波瑠演じる主人公の両親役を宇梶と富田が演じている。

SNSでは「キューピット夫婦ペア」「恋のキューピッド」「国民的仲人」「私の親もやってくれないかな」「宇梶剛士×富田靖子がもはや神社なのでは」などの声が寄せられた。