フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんの姿にネットが驚いた。

プロ野球・巨人は２２日、東京ドームで開催される４人組ガールズグループ「ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ」のワールドツアー東京公演を記念し、来年１月８日正午からオンラインストアなどでコラボグッズを発売すると発表。「ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ」の象徴的なカラーである黒とピンク、ロゴを中心にしたデザインで、本田さんがモデルを務めたメインビジュアルも公開された。

本田さんも２３日までにＳＮＳで「２０１６年のデビューショーケースの写真を初めて見た中学生の頃からずっと大好きで、どんな時も心の支えとなっているＢＬＡＣＫＰＩＮＫ様。ハタチの時に東京ドームで始球式という貴重な経験をさせていただいたＧＩＡＮＴＳ様。自分にとって特別な想いが重なるコラボグッズで、モデルを務めさせていただくことになりました。本当に本当に本当に光栄です」と感激。「かわいすぎるね、、？？？ぜひチェックしてみてください」と撮影ショットをアップした。

凜さんは５人きょうだいの次女で、兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍。昨年１月に引退会見を行った。今年８月２１日の２４歳誕生日にファースト写真集を発売したことも話題に。今回はへそ出し、網タイツなどを着こなし、クールなイメージにガラリと変えた。

フォロワーは「わぁあああ！！おめでとうございます」「真凛さんがカッコイイ」「スタジャンに網タイツもワイルドだね」「Ｋｐｏｐアイドルみたい」「可愛いんだけどまって」「マジで可愛い過ぎる」「真凜ちゃんの新たな魅力」「可愛い〜！！びっくりしました」と驚きが止まらなかった。