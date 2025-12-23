お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が22日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。飲食店の注文システムでの不満を嘆いた。

店での会員登録をする、しないの話題になり、「最近会員登録しないとダメみたいなのが多くないですか？LINE追加とか」との質問に、「注文を頼むやつみたいなのもさ」と坪倉。客が自身のスマートフォンを使い、LINE登録を経て注文するシステムの面倒を語った。

坪倉は「そのあと、キャンペーンみたいなLINEが来る」ことにも不満な様子。「ちょっと寄った店で、仕事途中で行ったところとか、もう行かないだろうっていうところから何か情報が来たりすると。大したことじゃないけど」と嘆いた。

これに元HKT48で女優の矢吹奈子は「設定してる名前もバレちゃうってことですよね？たぶんプロフィルとか」と指摘。坪倉は「そういうふうになってから、アイコンの写真もナシにして、“坪”だけにしてる」といい、「顔を知られてない人は、それでポイントを溜めたほうがお得な情報が得られるけど、オモテに出る人はちょっとアレかなって」と語っていた。