¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÏÃÂê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëX¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤äÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤Ë½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢Çö°Å¤¤Ãæ¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂÇ¤Ä¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÍÂ¼¤Ï¡ÖÂÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡ª¤à¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª
¡¡2025Ç¯12·î22Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÈþÍÆ»¨»ï¡ØÈþÅª¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯ÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ÎºÝ¤ÎÄÉ²Ã¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÂ¤ÎÄ¹¤¤¤³¤È¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤â¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤âÊÌ³Ê¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë