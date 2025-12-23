「サパン・ド・ノエル ア ラ ピスターシュ」

フランス・パリ発のサロン・ド・テ「アンジェリーナ」は、クリスマスシーズンを彩る限定スイーツ2種を12月２３日（火）〜25日（木）の3日間限定で発売します！

「サパン・ド・ノエル ア ラ ピスターシュ」1944円（税込）

日本初登場！ クリスマスツリーをモチーフにした、ほっこりするフォルムで、食べる前から心が温まりそうな愛くるしいモンブラン。ショコラタルトにマロングラッセ入りのマロンケーキを重ね、濃厚なマロンクリームでツリーを表現。中にはたっぷりのクリームとピスタチオの風味豊かなムースを忍ばせています。

販売日：2025年12月24日（火）、25日（水）

※数量限定

※全店店頭販売のみ（予約不可）

「モンブラン・ド・ノエル」

「モンブラン・ド・ノエル」5400円（税込）直径15cm（3〜４名様分）

フランス産の濃厚なマロンペーストをたっぷり使ったアンジェリーナ伝統のモンブランをクリスマス仕様に仕上げた栗好きさんにはたまらない特別なホールケーキ…！ サクサクのメレンゲ、クリームとのマリアージュをシェア！販売日：2025年12月23日（火）〜25日（木）※数量限定※原宿店は店頭販売のみ（予約不可）その他店舗では事前予約を承っています。（予約方法は各店にお問い合わせください）

▼店舗概要

【サロン・ド・テ】

東急プラザ原宿「ハラカド」店

東京都渋谷区神宮前6-31-21「ハラカド」2F

03-6427-1540

【ブティック】

新宿店

東京都新宿区西新宿1-1-4京王百貨店 新宿店 MB階

​​03-5321-5309

日本橋店

東京都中央区日本橋室町1-4-1日本橋三越本店 地下1階

​​03-3272-8218池袋店

池袋店

東京都豊島区西池袋1-1-25東武百貨店 池袋店 地下1階

​03-5950-5010

船橋店

千葉県船橋市本町7-1-1東武百貨店 船橋店 地下1階

​​047-425-2211（百貨店代表番号）

▶▶「クリスマス」の記事一覧はこちらから！

Text：鳥羽美咲

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。