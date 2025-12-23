【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] GEAR戦士電童 電童&キバストライカーファイナルアタックセット】 予約開始：12月23日13時 2026年6月 発売予定 価格：9,900円 プレミアムバンダイ限定商品

バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] GEAR戦士電童 電童&キバストライカーファイナルアタックセット」を2026年6月に発売する。12月23日13時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は9,900円。

本製品は、アニメ「GEAR戦士電童」25周年を記念して、キバストライカーファイナルアタック中の黄金に輝く「電童」を、同社の食玩シリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より商品化したもの。

ゴールド成形色による金色に輝く電童・キバストライカーの再現に加え、本商品独自の彩色・シールを追加して商品化しており、電童は各部に可動ジョイントが仕込まれており、ダイナミックなアクションポーズが可能で、「超獣王輝刃」は本アイテムの「キバストライカー」形態以外に「キバブレイカー」「キバスピナー」の計4段変形を再現できる。

「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] GEAR戦士電童 電童&キバストライカーファイナルアタックセット」

サイズ：H 約140mm × W 約80mm 素材：ABS 商品内容組み立て式プラキット一式取扱説明書シールガム（ソーダ味）1個

(C)サンライズ