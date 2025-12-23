元モー娘。高橋愛のいとこも所属！NCT WISH、大晦日『CDTV ライブ！ライブ！』に出演決定

NCT WISHが、2年連続で日本を代表する年末音楽番組に出演する。

NCT WISHは、12月31日23時45分より放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に出演する。昨年に続き、今年も日本の視聴者とともに新年を迎える予定で、大きな注目が集まっている。

『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.』は、日本で新年を迎える瞬間に放送される唯一の音楽番組で、1年間に目覚ましい活躍を見せたアーティストが集結する代表的な年末音楽番組だ。NCT WISHは2年連続の出演を果たし、日本での確かな存在感を改めて証明した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）NCT WISH

また、日本ツアーを開催中のNCT WISHは、9都市17公演にわたって行われる「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN」で、早くも全公演・全席ソールドアウトを達成。さらに強まった人気とパワーを示した。

NCT WISHは、12月21〜23日に愛知芸術文化センターでホールツアーのフィナーレを迎えた後、1月3・4日に神戸・ワールド記念ホール、1月18・19日には東京・国立代々木競技場第一体育館でアリーナツアーを開催し、勢いを加速させる。

さらに、NCT WISHは去る20日に開催された「MMA 2025」に初出演し、今年を輝かせたアーティストに贈られる「TOP 10」と、ファン投票で選ばれる「カカオバンク みんなのスター賞」を受賞。2冠を達成し、年末の音楽授賞式でも際立った存在感を印象づけた。

なおNCT WISHは、12月25日の『2025 SBS歌謡大典』、31日の『2025 MBC歌謡大祭典』など、韓国の主要な年末音楽番組にも出演予定だ。

