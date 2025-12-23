波瑠、高杉真宙と結婚で“2021年の占い結果”が話題「完全に的中してる」「意識してたのかな」
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の高杉真宙と女優の波瑠が12月23日に結婚を発表。これを受け、波瑠の占い結果が注目を集めている。
【写真】波瑠、結婚発表でウエディングドレス＆白無垢姿披露
Instagramを通じて高杉との連名で結婚を発表した波瑠は、過去に、2021年6月放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。そこでは今後の仕事や恋愛、結婚について占ってもらっていたが、結婚時期については、「2023年、2024年で会う人と2025年に結婚する。子どもも授かるし、家庭運もすごくいい」と伝えられていた。
またお相手については「男運が悪い」と前置きされた上で、「バツイチ系か『彼女と長く付き合って別れた』とか、そういう感じの年上。2、4、6かな。偶数で離れている男性はダメ」とされていた。
高杉と波瑠は、2023年放送のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で初共演。1991年生まれの波瑠に対し、高杉は1996年生まれで、波瑠の5つ年下である。占い結果に当てはまる高杉との結婚に、ファンからは「すごすぎる」「完全に的中してる」「波瑠ちゃんも意識してたのかな」と驚きの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆波瑠、2021年の占い結果が話題
◆波瑠、結婚相手の特徴に注目集まる
