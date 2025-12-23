AAA宇野実彩子、素肌輝くキャミワンピ姿に絶賛の声「お姫様みたい」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2025/12/23】AAAの宇野実彩子が12月21日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】NEWS小山の39歳妻「スタイル良すぎ」産後のキャミワンピ姿
12月19日にファンミーティング「misako uno inc Fanmeeting 2025」の東京公演を開催した宇野は、美しい素肌が際立つグリーン系のチェック柄のキャミソールワンピース姿で、ステージに置かれた大きなクリスマスツリーの横に立った笑顔のショットを公開。「いっぱい話して笑って食べて遊んで。来てくれたファンのみんなひとりひとりのお顔がしっかり見れて幸せでした。ありがとう」と感謝を綴った。
また、MCを務めたお笑いトリオ・3時のヒロインとの4ショットなども披露している。
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「笑顔が可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「キラキラなオーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
