ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡ÄIVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢±éµ»¤Þ¤Ç¡È´°àú¡É¤Ç¶È³¦¤¬ÃíÌÜ¡¡¼Â»Ð¤ËÂ³¤½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ø¡©
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê±éµ»¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢°Õ³°¤Ê¡È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡É
À©ºî²ñ¼ÒDolphiners Films¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï12·î21Æü¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤ÎÅÔ»ÔÆ¸ÏÃ¡ÃThe Christmas Song Part.2¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÆ°²è¤Ç¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï½¤Æ»½÷Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢ÁÇËÑ¤ÇÀ¶¤é¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÎÞ¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥É¾¤¬Áê¼¡¤®¡¢Èà½÷¤Î±£¤µ¤ì¤¿±éµ»¤ÎºÍÇ½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î±éµ»¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢À»Æ²¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹ç¾§¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÌÜ¸µ¤ËÉâ¤«¤ÖÎÞ¤ÈÍÉ¤ì¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤À¤±¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆâÌÌ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¡¢¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£²á¾ê¤Ê±éµ»¤ËÍê¤é¤º¡¢ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿´¶¾ðÉ½¸½¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¸ø¼°¤Ë±éµ»¤ØÄ©Àï¤·¤¿½é¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
ÇÐÍ¥¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤äaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¡¢±éµ»·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é±éµ»¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¸ø¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯PD¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸ì¤ê¡¢¥ÊPD¤â¼þ°Ï¤Î¥É¥é¥Þºî²È¤¿¤Á¤¬IVE¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â»Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤¬¤¹¤Ç¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î±éµ»¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ë½Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥¢¤ÏºòÇ¯¡¢¡Ø¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊTVING¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊENA¡Ë¤Ç¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤Î²áµîÌò¤ò±é¤¸¡¢Ç®±é¤Ç±éµ»ÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±éµ»¿Ê½Ð¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë±§Ãè¾¯½÷¤Î¥¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡Ê¥Ü¥Ê¡Ë¡¢¥¦¥ó¥½¡¢¥ë¥À¤é¤¬½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿Å¾¿È¤ò¿ë¤²¤¿Îã¤â¤¢¤ê¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Îº£¸å¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢º£²ó¤Î±éµ»Ä©Àï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ºÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Þ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡£º£¸å¤Î±éµ»³èÆ°¤Î¹ÔÊý¤Ë¡¢¶È³¦¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£