累計960万個販売した人気の「塩パン」から新フレーバー『チョコ塩パン』『プレッツェル塩パン』【ハートブレッドアンティーク】

オールハーツ･カンパニーは、全国の「ハートブレッドアンティーク(Heart Bread ANTIQUE、以下:アンティーク)」にて、2025年12月26日から2026年2月14日までの間、「塩パン」の新フレーバー『チョコ塩パン』『プレッツェル塩パン』を新発売する。

アンティークの塩パンは、2019年1月〜2025年10月までに累計960万個を販売した定番人気商品。今回は、韓国で話題の“フレーバー塩パン”ブームに着目し、チョコやプレッツェルなど、素材の個性を生かした組み合わせで、新しい美味しさをめざした。

〈天面をチョコでしっかりコーティングした『チョコ塩パン』〉

塩パンの中にチョコチップを包み込み、チョコをコーティングして仕上げた。韓国で人気を集める“フレーバー塩パン”の流れを取り入れ、塩パンの“カリッじゅわ”っとした食感にチョコのコクと甘みを組み合わせた。さらに、フランス産“ゲランドの塩“をトッピング。コクのある生地とチョコのまろやかな甘みに、塩味のアクセントが効いた、新感覚の甘じょっぱい味わい。

チョコチップを包み込んだ塩パンをさらにチョコでコーティング

◆チョコ塩パン

【販売期間】

2025年12月26日〜2026年2月14日

【価格】

税込250円

【販売店舗】

全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

チョコ塩パン

〈プレッツェル製法で焼き上げた『プレッツェル塩パン』〉

人気の「塩パン」を、より香ばしく、奥深い味わいへと進化させるため、プレッツェル製法で焼き上げた。表面にはプレッツェル特有の焦げ茶色のツヤと深みのある芳ばしさが生まれ、外はサクッと軽やか、中は生地の甘みが広がる。仕上げにフランス産“ゲランドの塩”をトッピング。シンプルながらもクセになる味わいで、朝食や軽食、おやつとしても楽しめる。

プレッツェル特有の焦げ茶色のツヤと深みを出した

◆プレッツェル塩パン

【販売期間】

2025年12月26日〜2026年2月14日

【価格】

税込190円

【販売店舗】

全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

プレッツェル塩パン

〈オンラインストア限定の食べ比べ商品も〉

公式オンラインストア「オールハーツモール」では、定番の『塩パン』と新商品『チョコ塩パン』『プレッツェル塩パン』を食べ比べできるセットを販売する。

◆流行ハイブリッド塩パンを食べ比べ!3種の塩パンセット

【内容】

『チョコ塩パン』『プレッツェル塩パン』『塩パン』各2個、計6個

【販売期間】

2025年12月26日〜2026年2月14日

【価格】

税込1,000円※送料別

【発送方法】

冷凍便

塩パン

※このほか公式オンラインストアでは、『チョコ塩パン』2個、『プレッツェル塩パン』2個での単品商品も販売している。

■公式オンラインストア「オールハーツモール」